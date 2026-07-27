Skandalas kalėjime: dėl intymių santykių su nuteistaisiais atleistos dvi pareigūnės

Anot tarnybos, dėl nustatytų rizikų Vilniaus kalėjimo viršininkas kartu su Kriminalinės žvalgybos valdybos pareigūnais inicijavo Vilniaus kalėjimo patalpų patikrinimus, kurių metu buvo rastas didelis kiekis draudžiamų daiktų. Taip pat pasitelkus tarnybos Prevencinės grupės pareigūnus, nuteistųjų kamerose aptikta mobiliojo ryšio telefonų, peilis ir kiti neleistini daiktai. Nustatyta ir atvejų, kai buvo viršytas leistinas jų kiekis.
„Nors Vilniaus kalėjimas yra vienas iš daugiausia pareigūnų turinčių kalėjimų, saugumo valdymo situacija sukėlė rimtų abejonių“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė Lietuvos kalėjimų tarnyba.
Tarnyba sakė atliksianti atleistų pareigūnių veiklos patikrinimą, siekiant nustatyti, kokių veiksmų jos galėjo imtis nuteistųjų naudai, ir imsis priemonių, kad tokios situacijos ateityje nepasikartotų.
(be temos)
(be temos)
(be temos)