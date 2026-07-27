 Skandalas kalėjime: dėl intymių santykių su nuteistaisiais atleistos dvi pareigūnės

Skandalas kalėjime: dėl intymių santykių su nuteistaisiais atleistos dvi pareigūnės

2026-07-27 13:08
ELTOS inf.

Liepos mėnesį dėl artimų, romantinių ir intymių santykių su nuteistaisiais darbą paliko dvi pareigūnės, o vienai maitinimo įmonės darbuotojai buvo panaikintas leidimas patekti į kalėjimą, skelbia Lietuvos kalėjimų tarnyba.

<span>Skandalas kalėjime: dėl intymių santykių su nuteistaisiais atleistos dvi pareigūnės</span>
Skandalas kalėjime: dėl intymių santykių su nuteistaisiais atleistos dvi pareigūnės / Asociatyvi P. Peleckio/BNS nuotr.

Anot tarnybos, dėl nustatytų rizikų Vilniaus kalėjimo viršininkas kartu su Kriminalinės žvalgybos valdybos pareigūnais inicijavo Vilniaus kalėjimo patalpų patikrinimus, kurių metu buvo rastas didelis kiekis draudžiamų daiktų. Taip pat pasitelkus tarnybos Prevencinės grupės pareigūnus, nuteistųjų kamerose aptikta mobiliojo ryšio telefonų, peilis ir kiti neleistini daiktai. Nustatyta ir atvejų, kai buvo viršytas leistinas jų kiekis.

„Nors Vilniaus kalėjimas yra vienas iš daugiausia pareigūnų turinčių kalėjimų, saugumo valdymo situacija sukėlė rimtų abejonių“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė Lietuvos kalėjimų tarnyba.

Tarnyba sakė atliksianti atleistų pareigūnių veiklos patikrinimą, siekiant nustatyti, kokių veiksmų jos galėjo imtis nuteistųjų naudai, ir imsis priemonių, kad tokios situacijos ateityje nepasikartotų.

 

Šiame straipsnyje:
Vilniaus kalėjimas
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intymūs santykiai

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ale
tai ir jos nori
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???
Kaip jos atrankas praėjo? Kas jas "atrinkinėjo" ir pagal kokius kriterijus?
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Kaip jos praėjo
???
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