Skandalas Vilniaus arkivyskupijoje: kunigui – kaltinimai pedofilija

Byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Daugiau informacijos apie ją vėliau antradienį pateiks Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Justas Laucius.
Ikiteisminį tyrimą šioje byloje atliko Vilniaus apskrities policija, jį kontroliavo Vilniaus apygardos prokuroras.
Savo ruožtu Vilniaus arkivyskupijos kurijos atstovas, kunigas Mykolas Sotničenka BNS teigė kol kas nekomentuosiantis informacijos apie minėtą atvejį.
„Pirmiausia sulaukime Generalinės prokuratūros spaudos konferencijos. Kai tik turėsime daugiau informacijos, išplatinsime pranešimą“, – sakė jis.
Be kita ko, M. Sotničenka neatsakė į klausimą, ar arkivyskupija šiuo metu atlieka tyrimą dėl šio atvejo.
Kaip rašė BNS, pernai Lietuvos vyskupijose gautos dvi žinios apie galimus nepilnamečių seksualinio išnaudojimo atvejus, abiem atvejais pradėti kanoniniai tyrimai.
Metų pabaigoje vyskupijose tebevyko penkių galimų seksualinio išnaudojimo atvejų tyrimai, kurių du buvo pradėti 2025 metais, o trys – ankstesniais metais.
Lietuvos vyskupų konferencija skelbė, kad 2025 metais surengta septyniolika mokymų apie saugios aplinkos nepilnamečiams kūrimą, kuriuose dalyvavo 287 asmenys, tarp jų – dvasininkai, vienuoliai, katalikiškų organizacijų darbuotojai ir savanoriai.
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