 Skelbėsi „gydęs“ šimtus homoseksualių asmenų: ligoninė psichiatrui turės išmokėti nemenką sumą

Skelbėsi „gydęs“ šimtus homoseksualių asmenų: ligoninė psichiatrui turės išmokėti nemenką sumą

2026-08-10 17:42
Ainis Gurevičius (BNS)

Vilniaus miesto apylinkės teismas pirmadienį paskelbė, kad gydytojas psichiatras Aleksandras Alekseičikas Kirinovas, pasisakęs apie homoseksualų gydymą, nebus grąžintas į darbą, tačiau Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras turės jam išmokėti 80 tūkstančių eurų.

<span>Skelbėsi „gydęs“ šimtus homoseksualių asmenų: ligoninė psichiatrui turės išmokėti nemenką sumą</span>
Skelbėsi „gydęs“ šimtus homoseksualių asmenų: ligoninė psichiatrui turės išmokėti nemenką sumą / Asociatyvi magnific nuotr.

Teismas nepatenkino A. Alekseičiko Kirinovo prašymo grąžinti jį į pareigas, tačiau nusprendė, kad Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras turi sumokėti gydytojui 48 tūkst. eurų už priverstines pravaikštas. Be to, ligoninė turi sumokėti išeitinę kompensaciją – 24 tūkst. eurų bei apmokėti išlaidas teisme – 8,7 tūkst. eurų.

Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras teismo prašė išmokas išdėlioti per ilgesnį laiką, tačiau teismas prašymą atmetė.

Kaip rašė BNS, gydytojas bylinėjosi su Vilniaus miesto psichikos sveikatos centru dėl grąžinimo į pareigas ir kompensacijos.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) kovo pabaigoje pripažino, kad psichiatras A. Alekseičikas Kirinovas iš darbo buvo atleistas neteisėtai, nepagrįstai priskyrus jam šiurkštų darbo pareigų pažeidimą.

Bylos dalį dėl ieškovo grąžinimo į darbą ir priteistinos kompensacijos LAT grąžino nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, nes galutiniam sprendimui priimti nenustatytos visos reikšmingos faktinės aplinkybės.

Aukščiausiasis Teismas konstatavo, jog psichiatro pasisakymai, duoti interviu metu žiniasklaidos priemonėms, dėl kurių buvo nutraukta darbo sutartis, nebuvo susiję su jo darbine veikla, nes išsakyti ne įstaigos, o asmeninės nuomonės apie homoseksualumą medicinos mokslo raidoje.

Teismas aiškino, jog darbuotojo lojalumo pareiga nediskredituoti darbdavio negali būti aiškinama taip plačiai, kad apimtų darbuotojo pareigą nereikšti savo įsitikinimų, tiesiogiai su darbo funkcijų atlikimu nesusijusiais klausimais.

Pernai gegužę Vilniaus miesto apylinkės teismas atmetė iš Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro atleisto A. Alekseičiko Kirinovo skundą.

Šioje įstaigoje dirbęs gydytojas ir Ribinių būsenų skyriaus vadovas buvo atleistas po viešo pasipiktinimo, kilusio dėl jo pasisakymų apie homoseksualumą. Interviu leidiniui „Šiaurės Atėnai“ jis teigė, kad homoseksualumas gali būti gydomas.

Šiame straipsnyje:
Aleksandras Alekseičikas
psichiatras
ligoninė
pasisakymai apie homoseksualumą

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Komentarai

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jeigu
liga yra įvardinta ligų kataloge F64, reiškia tai yra liga, Gydytojas davęs Hipokrato priesaiką turi priesaikos laikyti, tam yra priesaika. Klausimas ar teisėjai yra gydytojai? bent su medicininiu išsilavinimu? kas apmoka , kad ligos plistu, pirmiausia jas , ligas sukeliant ir ignoruojat jų, ligų gydymą pasitelkiant net Temidės tarnus?
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NUOMONĖ
PATS GERIAUSIAS BUDAS JUOS GYDYTI KALĖJIME...TAM BUVO IR STRAIPSNIS UŽ SANTYKIAVIMĄ VYRO SU VYRU...
2
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Rici
Moket turi ligonines vadovas,jis gi ji atleido,net teismai buvo
2
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