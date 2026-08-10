Skelbėsi „gydęs“ šimtus homoseksualių asmenų: ligoninė psichiatrui turės išmokėti nemenką sumą

Teismas nepatenkino A. Alekseičiko Kirinovo prašymo grąžinti jį į pareigas, tačiau nusprendė, kad Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras turi sumokėti gydytojui 48 tūkst. eurų už priverstines pravaikštas. Be to, ligoninė turi sumokėti išeitinę kompensaciją – 24 tūkst. eurų bei apmokėti išlaidas teisme – 8,7 tūkst. eurų.
Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras teismo prašė išmokas išdėlioti per ilgesnį laiką, tačiau teismas prašymą atmetė.
Kaip rašė BNS, gydytojas bylinėjosi su Vilniaus miesto psichikos sveikatos centru dėl grąžinimo į pareigas ir kompensacijos.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) kovo pabaigoje pripažino, kad psichiatras A. Alekseičikas Kirinovas iš darbo buvo atleistas neteisėtai, nepagrįstai priskyrus jam šiurkštų darbo pareigų pažeidimą.
Bylos dalį dėl ieškovo grąžinimo į darbą ir priteistinos kompensacijos LAT grąžino nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, nes galutiniam sprendimui priimti nenustatytos visos reikšmingos faktinės aplinkybės.
Aukščiausiasis Teismas konstatavo, jog psichiatro pasisakymai, duoti interviu metu žiniasklaidos priemonėms, dėl kurių buvo nutraukta darbo sutartis, nebuvo susiję su jo darbine veikla, nes išsakyti ne įstaigos, o asmeninės nuomonės apie homoseksualumą medicinos mokslo raidoje.
Teismas aiškino, jog darbuotojo lojalumo pareiga nediskredituoti darbdavio negali būti aiškinama taip plačiai, kad apimtų darbuotojo pareigą nereikšti savo įsitikinimų, tiesiogiai su darbo funkcijų atlikimu nesusijusiais klausimais.
Pernai gegužę Vilniaus miesto apylinkės teismas atmetė iš Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro atleisto A. Alekseičiko Kirinovo skundą.
Šioje įstaigoje dirbęs gydytojas ir Ribinių būsenų skyriaus vadovas buvo atleistas po viešo pasipiktinimo, kilusio dėl jo pasisakymų apie homoseksualumą. Interviu leidiniui „Šiaurės Atėnai“ jis teigė, kad homoseksualumas gali būti gydomas.
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(be temos)
(be temos)