Sostinėje ankstų rytą užpulta, sumušta ir apiplėšta moteris

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 5.30 val. Vilniuje, Antakalnio gatvėje, viešoje vietoje, asmuo užpuolė ir sumušė moterį, gimusią 1977 metais, bei iš jos rankų išplėšė ir pagrobė rankinę.
Rankinėj buvo mobiliojo ryšio telefonas „Samsung A56“, asmens tapatybės dokumentas, piniginė su pinigais, banko mokėjimo kortelėmis, dėklas su akiniais.
Nukentėjusioji pristatyta į ligoninę.
Įtariamasis – sulaikytas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.
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