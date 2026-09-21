 Sostinėje dėl avarijos uždarytas eismas

Sostinėje dėl avarijos uždarytas eismas

2026-09-21 18:23 diena.lt inf.

Pirmadienį sostinėje susidūrė autobusas ir motociklas, dėl avarijos sutriko eismas.

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<span>Sostinėje dėl avarijos uždarytas eismas</span>
Sostinėje dėl avarijos uždarytas eismas / Asociatyvi S. Lisausko / BNS nuotr.

Kaip skelbė savivaldybės įmonė „Judu“, dėl eismo įvykio Ribiškių Didžiojoje g. ties Juoduoju keliu eismas uždarytas abiem kryptimis.

„Šiuo metu 31 ir 33 maršrutų autobusai važiuoja pakeista trasa:

31 maršruto autobusai važiuoja apylanka per Subačiaus g., o 33 maršruto autobusai – Dunojaus g., Liepkalnio g., Minsko pl. ir Gurių g.

Kviečiame keliones planuoti su papildomu laiko rezervu ir, esant galimybei, rinktis alternatyvius maršrutus“, – informavo „Judu“.

Anot portalo delfi.lt, susidūrė autobusas ir motociklas. Motociklo vairuotojas išgabentas į ligoninę.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

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avarija LT
Vilnius
sutriko eismas

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