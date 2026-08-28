 Sostinėje įsilaužta į laiptinę: vagys nepabijojo nupjauti spynas

Sostinėje įsilaužta į laiptinę: vagys nepabijojo nupjauti spynas

2026-08-28 13:19 diena.lt inf.

Pareigūnų duomenimis, rugpjūčio 27 d., Vilniuje, Olandų g., apie 10 val. gautas pranešimas dėl vagystės.

<span>Sostinėje įsilaužta į laiptinę: vagys nepabijojo nupjauti spynas</span>
Sostinėje įsilaužta į laiptinę: vagys nepabijojo nupjauti spynas / Asociatyvi J. Kalinsko / BNS nuotr.

Pranešta, kad daugiabučio namo laiptinėje nupjautos ir nutrauktos spynos. Paaiškėjo, jog pavogti trys elektriniai dviračiai „Engwe m20“.

Nuostolis siekia 2360 eurų.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.

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