Sostinėje – smurtas prieš šešiametę

Vilniaus apskrities policija pranešė trečiadienį sulaukusi pranešimo, kad sostinėje esančiuose namuose galimai smurtaujama prieš 2019 metais gimusią mergaitę.
Policija surinko medžiagą dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Sostinėje trečiadienį galimai buvo smurtauta prieš mažametę.
