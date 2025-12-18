 Sostinėje – smurtas prieš šešiametę

2025-12-18 10:41
Karolina Konopackienė (ELTA)

Sostinėje trečiadienį galimai buvo smurtauta prieš mažametę.

Sostinėje – smurtas prieš šešiametę / Asociatyvi freepik nuotr.

Vilniaus apskrities policija pranešė trečiadienį sulaukusi pranešimo, kad sostinėje esančiuose namuose galimai smurtaujama prieš 2019 metais gimusią mergaitę.

Policija surinko medžiagą dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

