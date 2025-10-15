 Sostinės ligoninėje mirė šiemet gimusi mergaitė

2025-10-15 07:36
BNS inf.

Vilniuje, ligoninėje, antradienį mirė kūdikis.

Kaip trečiadienį pranešė policija, apie 7.10 val. į Vilniaus ligoninę pristatyta šiemet gimusi mergaitė, kuri tą pačią dieną apie 7.30 val. ligoninėje mirė.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

