Sostinės Senvagės gimnazijoje kilo gaisras: evakavosi įstaigos personalas su mokiniais

Kaip Eltai teigė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė 15.11 val. pranešta, kad Vilniuje, Širvintų gatvėje, Senvagės gimnazijoje, jaučiamas dūmų kvapas.
„Mokyklos darbuotojai, mokiniai evakavosi iš patalpų“, – sakė E. Zdanevičienė.
Anot jos, kol kas nėra aišku, kiek žmonių evakavosi iš gimnazijos.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, gaisras jau buvo likviduotas.
Kaip paaiškėjo vėliau, gaisras buvo kilęs gimnazijos antro aukšto patalpoje.
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