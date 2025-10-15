Stambus ilgapirščių grobis: pavogta įrangos ir instrumentų už 152 tūkst. eurų

Kaip pranešė policija, antradienį apie 11 val. Saltoniškių gatvėje pastebėta, kad išlaužus durų spyną, iš parduotuvių pavogta įvairi muzikinė įranga bei instrumentai.
Vilniuje stambi vagystė – iš parduotuvių pavogta prekių už daugiau nei 152 tūkst. eurų.
Kaip pranešė policija, antradienį apie 11 val. Saltoniškių gatvėje pastebėta, kad išlaužus durų spyną, iš parduotuvių pavogta įvairi muzikinė įranga bei instrumentai.
Padarytas nuostolis – apie 152 tūkst. 300 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
