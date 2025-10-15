 Stambus ilgapirščių grobis: pavogta įrangos ir instrumentų už 152 tūkst. eurų

Stambus ilgapirščių grobis: pavogta įrangos ir instrumentų už 152 tūkst. eurų

2025-10-15 09:23
BNS inf.

Vilniuje stambi vagystė – iš parduotuvių pavogta prekių už daugiau nei 152 tūkst. eurų.

Stambus ilgapirščių grobis: pavogta įrangos ir instrumentų už 152 tūkst. eurų / Asociatyvi freepik nuotr.

Kaip pranešė policija, antradienį apie 11 val. Saltoniškių gatvėje pastebėta, kad išlaužus durų spyną, iš parduotuvių pavogta įvairi muzikinė įranga bei instrumentai.

Padarytas nuostolis – apie 152 tūkst. 300 eurų.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Vilnius
stambi vagystė
įranga
instrumentai

