Su Benediktu Vanagu teisiamai Godai Mankutei teismas panaikino kardomąją priemonę

Tai padaryta tenkinus kaltinamosios prašymą.
Kardomoji priemonė G. Mankutei buvo paskirta Europos prokuratūros Europos deleguotojo prokuroro Dariaus Karčinsko 2024 metų birželio 20 dienos nutartimi.
Nutartis gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui.
Bylos, kurioje kaltinimai pareikšti bendrovės „Gerdista“ direktorei G. Mankutei, lenktynininkui Benediktui Vanagui ir jo vadovaujamai įstaigai „Nacionalinis automobilių klubas“, nagrinėjimas teisme artėja prie pabaigos. Kitą savaitę įvyksiančiame posėdyje turėtų prasidėti baigiamosios kalbos.
Prokuratūra kaltina B. Vanagą ir G. Mankutę apgaule įgijus 154 tūkst. eurų ES paramos.
Europos prokuratūros teigimu, 154 tūkst. eurų vertės ES finansuotu projektu turėjo būti teikiamos mobilios automobilių remonto ir priežiūros paslaugos kaimo vietovėse, tačiau faktiškai lėšos buvo panaudotos privatiems tikslams, tarp jų – dalyvavimui Dakaro ralyje. B. Vanago viešoji įstaiga europinę paramą galimai įgijo tarpininkaujant bendrovei „Gerdista“.
154 tūkst. eurų suma iš ES fondo buvo suteikta pagal 2014–2020 metų Lietuvos kaimo plėtros programą.
Europos prokuratūrai kartu su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliekant ikiteisminį tyrimą, ES lėšos buvo sugrąžintos.
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