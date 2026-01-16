Sukčiai išviliojo apie 43 tūkst. eurų: apgautieji – to paties miesto gyventojai

1952 metais gimusi moteris policijai pranešė, kad sausio 12 dieną jai paskambino nepažįstamas asmuo, kuris, prisistatęs policijos pareigūnu, apgaule išviliojo 4,5 tūkst. eurų.
1955 metais gimęs vyras pranešė, kad sausio 13 dieną jam paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie, prisistatę banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 7 tūkst. eurų.
51 metų vilnietis policijai pareiškė, kad trečiadienį paskambinęs nepažįstamasis, prisistatęs policijos pareigūnu, apgaule išviliojo 8 tūkst. eurų.
Trečiadienį vyrui, gimusiam 1939 metais, paskambinę nepažįstami asmenys iš jo išviliojo 4 tūkst. eurų.
1949 metais gimusi vilnietė pranešė, kad trečiadienį jai paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijos ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnu, apgaule išviliojo 2,1 tūkst. eurų.
1963 metais gimusi moteris pranešė, kad trečiadienio vakarą jai paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijos ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnu, apgaule išviliojo 17,3 tūkst. eurų.
