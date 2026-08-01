 Sukčiai iš vilnietės ir mažeikiečio išviliojo 27,7 tūkst. eurų

Sukčiai iš vilnietės ir mažeikiečio išviliojo 27,7 tūkst. eurų

2026-08-01 09:21
BNS inf.

Sukčiai iš dviejų Vilniaus ir Mažeikių gyventojų liepą išviliojo kiek daugiau nei 27,7 tūkst. eurų, šeštadienį pranešė Policijos departamentas.

<span>Sukčiai iš vilnietės ir mažeikiečio išviliojo 27,7 tūkst. eurų</span>
Sukčiai iš vilnietės ir mažeikiečio išviliojo 27,7 tūkst. eurų / J. Kalinsko / BNS nuotr.

Jo duomenimis, 1952 metais gimusi moteris sostinės policijai penktadienį pareiškė, kad nuo liepos 3 iki 31 dienos jai būnant namuose Vilniuje, telefonu paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, prisistatę investavimo specialistais, kurie išviliojo 12 tūkst. 768 eurus.

Tuo metu 1984 metais gimęs vyras policijai pareiškė, kad liepos pradžioje jam būnant namuose Mažeikiuose, taip pat rusakalbiai nepažįstami asmenys, prisistatę „Google“, banko darbuotojais ir policininkais, išviliojo 14 tūkst. 950 eurų.

Pareigūnai pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl sukčiavimo.

Šiame straipsnyje:
sukčiai
Policijos departamentas
išviliojo pinigus

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
aha
rusakalbiai rusakalbiams - parama
1
0
Visi komentarai (1)

Daugiau naujienų