Sukčiai iš vilnietės ir mažeikiečio išviliojo 27,7 tūkst. eurų

Jo duomenimis, 1952 metais gimusi moteris sostinės policijai penktadienį pareiškė, kad nuo liepos 3 iki 31 dienos jai būnant namuose Vilniuje, telefonu paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, prisistatę investavimo specialistais, kurie išviliojo 12 tūkst. 768 eurus.
Tuo metu 1984 metais gimęs vyras policijai pareiškė, kad liepos pradžioje jam būnant namuose Mažeikiuose, taip pat rusakalbiai nepažįstami asmenys, prisistatę „Google“, banko darbuotojais ir policininkais, išviliojo 14 tūkst. 950 eurų.
Pareigūnai pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl sukčiavimo.
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