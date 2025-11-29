 Sukčiai iš vilnietės išviliojo beveik 24 tūkst. eurų

2025-11-29 08:59
BNS inf.

Sukčiai iš moters Vilniuje išviliojo beveik 24 tūkst. eurų, šeštadienį pranešė policija.

Sukčiai iš vilnietės išviliojo beveik 24 tūkst. eurų / J. Kalinsko / BNS nuotr.

Pinigai iš 1947 metais gimusios moters išvilioti jai būnant namuose, kai jai paskambino nepažįstami rusiškai bendravę asmenys, prisistatę banko darbuotojais ir policijos pareigūnais.

Dėl sukčiavimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.

