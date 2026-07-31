Teismas kaltais pripažino 26 organizuotos grupės narius, pelniusius iš prostitucijos

Anot jos, teismas nuteistiesiems skyrė įvairios trukmės laisvės atėmimo bausmes, pinigines baudas, taip pat konfiskavo daugiau kaip 500 tūkst. eurų piniginių lėšų ir kitą turtą.
Bylos duomenimis, organizuotą grupę 2018 metų pradžioje Ispanijoje subūrė du Lietuvos piliečiai – vyras ir moteris, siekę pelnytis iš kitų asmenų prostitucijos. Per dvejus metus į grupės veiklą buvo įtraukti dar 38 Lietuvos piliečiai, kuriems buvo paskirstytos įvairios užduotys.
Tyrimo metu nustatyta, kad grupės nariai užsienyje ieškojo moterų, sutikusių už atlygį teikti seksualines paslaugas, organizavo jų atvykimą į Lietuvą, apgyvendinimą įvairiuose šalies miestuose, skelbimų talpinimą internete, klientų paiešką ir pinigų surinkimą. Iš viso grupė į Lietuvą atvežė ne mažiau kaip 247 moteris iš Moldovos, Kazachstano, Ukrainos, Baltarusijos ir Rusijos.
Pasak prokuratūros, nuteistieji iš moterų surinkdavo pusę jų uždirbtų pajamų, o 2018–2019 metais tokiu būdu gavo ne mažiau kaip 456 tūkst. eurų neteisėtų pajamų.
Tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad kai kurie grupės nariai, siekdami sumažinti konkurenciją savo prostitucijos verslui ir padidinti pelną, baugino kitas seksualines paslaugas teikiančias merginas.
Nuteistieji, manoma, per internetinius tinklalapius ieškojo savarankiškai seksualines paslaugas teikiančių merginų bei apgaule, tarsi būsimi klientai, susisiekdavo su jomis aiškindamiesi tikslius seksualinių paslaugų teikimo adresus. Grupės nariai vykdavo pas kitų asmenų „globojamas“ ar savarankiškai prostitucija užsiimančias merginas ir joms grasindavo.
Tyrimo duomenimis, prieš jas naudotas fizinis smurtas, atimami pinigai ir kitas turtas, o bauginimui naudoti peiliai, teleskopinės lazdos, dujų balionėliai, elektros šoko įtaisai. Taip pat padeginėtos butų ar laiptinių durys bei kitas turtas.
Kaip rašė BNS, atliekant ikiteisminį tyrimą, buvo paskelbta grupės organizatorių V. V. ir E. G. paieška.
Vėliau organizuotos grupės organizatoriai buvo sulaikyti užsienyje. Viena jų pagal Europos arešto orderį iš Ispanijos perduota Lietuvai 2019 metų lapkritį, kitas – po sulaikymo Kolumbijoje ir deportavimo į Jungtinę Karalystę Lietuvai perduotas 2020 metų vasarą.
Anot prokuratūros, byloje nukentėjusiaisiais pripažinta 10 asmenų, teismas tenkino penkis civilinius ieškinius. Siekiant užtikrinti jų įvykdymą, kaltinamųjų turtui buvo pritaikytas laikinas nuosavybės teisių apribojimas.
Dar 12 asmenų šiame tyrime buvo atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, o dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis atskirti baudžiamieji procesai baigti teismo baudžiamaisiais įsakymais.
Prokuratūros duomenimis, šią baudžiamąją bylą sudarė apie 200 tomų medžiagos. Ikiteisminį tyrimą atliko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai, o jam vadovavo Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras.
Nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
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