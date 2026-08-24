Teismas nuteisė buvusį VAATC darbuotoją ir jo pagalbininkus: skirta per 100 tūkst. eurų baudų

Bylos duomenimis, dirbdamas VAATC ir būdamas atsakingas už atliekų išvežimo iš didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių organizavimą bei sutarčių vykdymo kontrolę, G. B. kartu su kitais asmenimis organizavo schemą, pagal kurią dokumentuose buvo nurodomas mažesnis metalo laužo kiekis, nei išvežta faktiškai.
Nustatyta, kad nuo 2022 metų liepos iki 2023 m. lapkričio tokiu būdu buvo neapskaityta ne mažiau kaip 200 tūkst. kilogramų VAATC priklausiusio metalo laužo, kurio vertė siekė beveik 50 tūkst. eurų. Už neapskaitytą metalo laužą gautos lėšos buvo išmokamos grynaisiais pinigais, dalis jų perduota G. B.
Teismas nustatė, kad VAATC darbuotojas, siekdamas turtinės naudos sau ir kitiems asmenims, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pasisavino jo žinioje buvusį VAATC turtą ir panaudojo suklastotus dokumentus.
Kiti trys asmenys pripažinti jam padėję vykdyti šias nusikalstamas veikas.
Bylą nagrinėti baigęs teismas konstatavo, kad VAATC buvo padaryta 49 253,15 euro turtinė bei neturtinė žala. Turtinė žala ikiteisminio tyrimo metu buvo atlyginta.
Teismas G. B. skyrė 31 850 eurų baudą, dviem jam talkinusiems asmenims po 21 400 eurų baudas ir trečiajam asmeniui – 27 000 eurų baudą.
Be to, G. B. trejiems metams taip pat atimta teisė būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų, jų įstaigų bei įmonių renkamas ar skiriamas pareigas.
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