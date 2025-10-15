Teismas policijai nurodė surasti ir suimti žinomą tinklalaidininką

Teisėjas Miroslavas Gvozdovičius tokį sprendimą priėmė, nes E. Jusys neatvyksta į baudžiamosios bylos nagrinėjimą, kurioje jis kaltinamas alimentų savo vaikams nemokėjimu. Jis dviem savo dukroms jau skolingas dešimtis tūkstančių eurų, nes alimentų nemoka jau daugiau kaip dešimtmetį.
Nagrinėjant baudžiamąją bylą Vilniaus miesto apylinkės teismas sausio 23 dieną E. Jusį atleido nuo baudžiamosios atsakomybės, nes kaltinamasis susitaikė su vaikų mama ir pažadėjo alimentų skolą išmokėti dalimis. E. Jusys sumokėjo 5 tūkst. eurų, o paskui vėl nustojo juos mokėti, todėl byla buvo atnaujinta, tačiau posėdžiuose kaltinamasis iki šiol nepasirodė.
Trečiadienį teisėjas įpareigojo prokurorę ne vėliau kaip per 48 valandas po kaltinamojo E. Jusio sulaikymo pristatyti jį teismui.
Nutarties vykdymas pavestas Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.
Nutarties dalis dėl kardomosios priemonės paskyrimo per 20 dienų gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui.
E. Jusio tinklalaidėje dažnai dalyvauja žinomi žmonės, garsūs politikai.
Naujausi komentarai