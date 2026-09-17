 Teismas pradės nagrinėti vaikų pornografijos laikymu kaltinamo kunigo Ryšardo Peciuno bylą

Teismas pradės nagrinėti vaikų pornografijos laikymu kaltinamo kunigo Ryšardo Peciuno bylą

2026-09-17 06:44
BNS inf.

Vilniaus miesto apylinkės teismas ketvirtadienį pradės nagrinėti kunigo Ryšardo Peciuno, kaltinamo disponavimu pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas, bylą.

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Ryšardas Peciunas
Ryšardas Peciunas / LNK vaizdo įrašo stop kadras, asociatyvi Magnific.com nuotr.

Posėdis bus uždaras.

Kunigui skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.

Anksčiau R. Peciunas žiniasklaidai teigė, kad teisėsaugos rasti vaizdo įrašai jam buvo atsiųsti nepilnamečių tėvų, su kuriais jis artimai bendrauja ne vieną dešimtmetį.

Už kunigui inkriminuojamą nusikaltimą baudžiama bauda, laisvės apribojimu, areštu arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

Rugsėjo 24 dieną Vilniaus apygardos teismas pradės nagrinėti kito kunigo Tado Švedavičiaus bylą. Jis kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus.

BNS rašė, kad po šiems kunigams pareikštų kaltinimų Lietuvoje vėl imta aktyviau diskutuoti apie viešo seksualinių nusikaltėlių registro steigimą, idėjai žalią šviesą dega ir Seimas.

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