Teismas skelbia sprendimą riaušių prie Seimo byloje

Šioje baudžiamojoje byloje yra 87 kaltinamieji.
Teisėja Zina Vilnienė, pradėjusi skaityti nuosprendį, paskelbė, kad teismas išteisina kaltinamąjį Vaclavą Kiselį.
Dėl riaušių kaltintas Artūras Petrovskis, teismo sprendimu, atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.
Tuo metu Arnoldas Radzevičius pripažintas kaltu ir jam skiriama 1 metų ir 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, tačiau jos vykdymas atidėtas pusantrų metų laikotarpiui, uždraudžiant nuteistajam išvykti iš gyvenamosios vietos. Vyras taip pat turės sumokėti 2 tūkst. eurų į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų fondą.
Teismas skelbia įvairius nuosprendžius kaltinamiesiems: kai kurie pripažįstami recidyvistais ir nuteisiami, kiti, pavyzdžiui, minėtas A. Petrovskis, taip pat Tomas Janušauskas atleidžiami nuo baudžiamosios atsakomybės. Vyrai perduoti jų laiduotojais sutikusiems būti artimiesiems. A. Petrovskis turės sumokėti 1 tūkst. eurų į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų fondą, o T. Janušauskas – 2 tūkst. eurų.
Kaip paskelbė teismas, riaušių byloje nuteisti Imantas Alijevas, Dovydas Kubričenka, Mantas Račkauskas. Jiems skirtos lygtinės laisvės atėmimo bausmės.
Kaltais teismas pripažino ir Stanislavą Gaidulevičių, Mantą Stanionį. Vyrai pripažinti recidyvistais.
Prašo nuteisti visus kaltinamuosius, daliai jų skirti realias įkalinimo bausme
Valstybinį kaltinimą byloje palaikantys prokurorai prašė teismo kaltais riaušių byloje pripažinti visus 87 kaltinamuosius. Tiesa, du iš kaltinamųjų prokurorai prašo atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.
Daliai kaltinamųjų prokurorai prašo skirti laisvės atėmimo bausmes nuo 2 iki 4 metų, kai kuriems jų prašė bausmių vykdymą atidėti. Iš viso realias laisvės atėmimo bausmes nuo 2 iki 4 metų prokurorai siūlo skirti 33 kaltinamiesiems, 52 asmenims siūloma skirti laisvės atėmimo bausmes, jų vykdymą atidedant.
Lietuvių kalbos mokytojai Astrai Genovaitei Astrauskaitei, kuri kaltinama riaušių ir viešo raginimo smurtu pažeisti Lietuvos suverenitetą, siūloma skirti 3 metų ir 2 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, bausmės vykdymą atidedant 2 metams, per šį laikotarpį įpareigojant moterį neišvykti iš gyvenamosios vietos.
Anot prokurorų, kaltinamoji 2021 m. rugpjūčio 10 d. mitingo prie parlamento metu skatino susirinkusius žmones nepaklusti pareigūnų reikalavimams, pasipriešinti teisėtai valdžiai, organizavo ir provokavo renginio dalyvius pažeisti teisės aktus, ragino įvykdyti šalyje karinį perversmą.
Kaltinamajam Andrejui Lobovui, kuris įvardijamas kaip vienas didžiausių riaušių kurstytoju, prokurorai siūlo skirti 4 metų laisvės atėmimo bausmę.
Už finansinius nusikaltimus teistam Antanui Kandrotui, pravarde Celofanas, subendrinus su anksčiau skirtomis bausmėmis, siūloma skirti 5 metų ir 5 mėnesių įkalinimą. Jis kaltinamas dėl riaušių ir dokumentų klastojimo.
Kovinio sporto atstovui Arnoldui Misiūnui prokurorai taip pat siūlo skirti realią laisvės atėmimo bausmę, tai yra 3 metus kalėjimo.
Šioje byloje 27 asmenys pripažinti nukentėjusiais. Keturi nukentėjusieji pareiškė civilinius ieškinius atlyginti neturtinę žalą bendrai 24,5 tūkst. eurų sumai. Civilinius ieškinius dėl turtinės žalos atlyginimo bendrai 112 770 eurų sumai šioje byloje yra pareiškusios Vilniaus teritorinė ligonių kasa, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, Seimo kanceliarija, Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas bei VST.
Prokurorai siūlo civilinius ieškinius tenkinti ir šias sumas priteisti iš kaltinamųjų.
Ikiteisminis tyrimas dėl riaušių pradėtas po 2021 m. rugpjūčio 10 d. įvykių prie parlamento. Tądien nuo ryto prie Seimo vykęs protestas prieš COVID-19 ribojimus išaugo į riaušes. Mitinguojantiems užblokavus Seimo įėjimus, pasitelkti VST ir riaušių malšinimo policijos pajėgos, kurios prieš protestuojančius panaudojo ašarines dujas, fizinę jėgą.
