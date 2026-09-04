Teismas: Vilhelmas Germanas toliau bus intensyviai prižiūrimas

Vilniaus apygardos teismas penktadienį atmetė jo skundą dėl kardomosios priemonės sušvelninimo – teismas paliko galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo liepos 29 dienos sprendimą, kuriuo buvo pakeistos šios priemonės taikymo sąlygos.
„Įvertinus Vilhelmui Germanui inkriminuojamų nusikalstamų veikų sunkumą ir pobūdį, galimas procesines rizikas bei kaltinamojo atžvilgiu taikomų ribojimų trukmę, darytina pagrįsta išvada, kad kaltinamojo atžvilgiu taikomos kardomosios priemonės yra proporcingos“, – rašoma apygardos teismo nutartyje.
Kaip BNS teigė teismo atstovė Lina Nemeikaitė, V. Germanas prašė panaikinti intensyvią priežiūrą arba leisti išvykti iš Vilniaus bei išeiti iš namų nuo 7 val. iki 21.30 valandos.
Pagal intensyvios priežiūros sąlygas, kurios galiojo iki rugpjūčio 16 dienos, V. Germanas iš viso negalėjo išeiti iš namų.
BNS rašė, kad tuo pačiu Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimu nutarta pakeisti V. Germanui taikomos kitos kardomosios priemonės – užstato – dydį iki 2 mln. eurų.
Kaltinamasis beveik pusantrų metų buvo suimtas, tačiau įstatymai neleidžia suėmime laikyti asmens ilgiau nei 18 mėnesių, todėl vasario viduryje V. Germanas buvo paleistas. Jam buvo skirtos dvi kardomosios priemonės – 1 mln. eurų užstatas ir intensyvi priežiūra uždedant apykoję.
Šioje didelės apimties byloje V. Germanas kaltinamas organizuotoje grupėje su Mindaugu Navicku, Alfonsu Ambrazu ir Andriumi Razma sukčiaujant pasisavinęs kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau nei 23 mln. eurų.
V. Germanas taip pat kaltinamas suklastotų asmens dokumentų laikymu, kai kratų metu seife buvo rasti netikri Graikijos, Portugalijos ir Bulgarijos tapatybės dokumentai su jo nuotraukomis.
Apygardos teismas ketvirtadienį jau antrą kartą nepradėjo iš esmės nagrinėti su „Foxpay“ susijusios baudžiamosios bylos – kaltinamųjų advokatų prašymu teisėja po dviejų savaičių nuspręs, ar bylą grąžinti prokurorui.
Ši baudžiamoji byla išskirta iš „Foxpay“ ikiteisminio tyrimo, kuriame teisėsauga įtaria neteisėtai įgytų bent 17 mln. eurų legalizavimą, 100 tūkst. eurų bendrą sumą siekiančius kyšius.
2024-aisiais prokuratūra pranešė, kad tiriami su „Foxpay“ susiję nusikaltimai apima turto pasisavinimą, vagystes, sukčiavimą stambiu mastu, papirkimą, kyšininkavimą, nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimą.
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