Teisme Dargis prabilo: įsivėlę labai dideli, aukšti žmonės

Nukentėjusysis Tadas Kasputis, kuris buvo pateikęs civilinį ieškinį dėl pusės milijono eurų neturtinės žalos, penktadienį patikslino savo ieškinį.
T. Kasputis BNS teisme sakė, kad ieškinio suma nepakito, jis tik patikslino žalos rūšis. Dabar jis prašo atlyginti 250 tūkst. eurų turtinę ir 250 tūkst. eurų neturtinę žalą.
Kaltinamasis D. Dargis prieš teismo posėdį sakė, kad kaltės nepripažįsta, nes nieko neteisėto nepadarė.
„Vykdžiau savo žurnalistinę veiklą, bendravau su žmonėmis, kurie buvo mano informatoriai. Aš jokio nusižengimo nepadariau“, – sakė D. Dargis.
Kaltinamojo teigimu, šioje byloje susiduria žurnalistika ir „kriptobachūrai“ T. Kasputis, Vilhelmas Germanas, „Bankera“, kai kurie aukšti pareigūnai.
„Su manimi buvo labai šlykščiai elgiamasi. Nepamirškime, kad aš antrą kartą buvau išvažiavęs į areštinę šių metų gegužės vidury. Ir visa tai buvo tik dėl to, kad vienas šios bylos kaltinamųjų, kuris yra melagis, duoda melagingus parodymus. Juo remiantis beveik visa šita byla yra pastatyta. Jo tęsiamais melagingais parodymais remiantis aš buvau išvežtas iš namų ir mėnesį laiko uždarytas“, – sakė prekyba poveikiu kaltinamas kriminalinių knygų autorius.
Paprašytas konkretizuoti apie kurį iš kaltinamųjų kalba, D. Dargis pavardės neįvardijo, tačiau atsakymas buvo visiškai aiškus. „Tas, kuris dangstosi, kad yra buvęs advokatas“, – paaiškino D. Dargis.
Kaltinamasis sakė, kad pagaliau išsiaiškino, kas yra „visų šitų žaidimų“ organizatoriai ir iniciatoriai. Tačiau jis tų asmenų neįvardijo. Pasak jo, tai „labai dideli, aukšti žmonės“, kurie norėjo, kad D. Dargis būtų įveltas į šią istoriją.
„Džiaugiuosi, kad prasidėjo ta byla, nes labai užkniso visus metus gyventi tokioje nesąmonėje. Man gyvenimą trukdo gyventi. Negalime pasiimti erdvesnio būsto, nes man skirti apribojimai, negaliu išvažiuoti į užsienį daugiau nei septynioms dienoms. Su apykoje gyvenau daug laiko. Reikėjo įnešti 20 tūkstančių užstatui ir jie iki šiol negrąžinti, o jie buvo pasiskolinti iš mano artimiausių žmonių“, – žurnalistams sakė D. Dargis.
Teisėjas Valerijus Laušas posėdžio pradžioje pranešė, kad bus nagrinėjamas finansinių technologijų įmonės bendrovės „Bankera“ prašymas priimti civilinį ieškinį. Prašymas buvo pateiktas ikiteisminio tyrimo baigiamojoje stadijoje. Teigiama, kad kaltinamieji planavo reikalauti pinigų ir iš „Bankeros“.
Prokuroras Darius Šneideris sakė, kad byloje nėra kaltinimų, susijusių su „Bankera“, todėl nėra pagrindo priimti bendrovės civilinį ieškinį.
„Bankera“ norėjo prisiteisti išlaidas advokatui ir neturtinę žalą – beveik 2 tūkst. eurų.
Teisėjas V. Laušas nutarė „Bankeros“ prašymą atmesti.
Po to teismas pradėjo įrodymų tyrimą.
Prokuroras pagarsino byloje esančius duomenis apie kaltinamųjų ir nukentėjusiojo susitikimus, pokalbius, susitarimus. Kaltinamieji žadėjo paveikti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ir ekonominės policijos pareigūnus, kad jie nepersekiotų kriptovaliutininko T. Kaspučio.
D. Dargis pageidavo duoti parodymus po liudytojų, nukentėjusiojo ir kitų kaltinamųjų apklausų, įrašų peržiūrų ar perklausų. O. Jūronas taip pat pageidavo būti apklaustas po kitų. Tik A. Jušinskis sutiko duoti parodymus neatidėliojant.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, pernai rugpjūtį Vilniuje susitikę kaltinamieji susitarė, kad pasinaudos jų disponuota informacija bei tariama įtaka teisėsaugos institucijoms tam, kad iš kauniečio verslininko, kriptovaliutininko T. Kaspučio pareikalautų 200 tūkst. eurų kyšio.
Mainais jie tarėsi pažadėti paveikti teisėsaugos pareigūnus, kad jie nutrauktų tyrimus, atliekamus T. Kaspučio atžvilgiu. Manoma, kad siekdami susitartų tikslų, kaltinamieji veikė pasiskirstę aiškiais vaidmenimis bei atsakomybėmis.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas 2024 metų rugpjūtį, kai T. Kasputis informavo teisėsaugą apie iš jo reikalaujamą kyšį.
Po to T. Kasputis, bendradarbiaudamas su pareigūnais, per kelis kartus perdavė O. Jūronui 50 tūkst. eurų, kuriuos, kaip įtariama, visi trys kaltinamieji netrukus pasidalino tarpusavyje.
Kratos metu pas D. Dargį taip pat buvo rasta suktinė su nedideliu kiekiu kanapių, todėl jis kaltinamas ir disponavimu narkotikais.
„Tai nėra mano narkotikai. Tai buvo labai nedidelio kanapių kiekio suktinė. Bet tai nebuvo mano narkotikai, tai buvo kitų žmonių. Bet rado pas mane, nes mano namus purtė, kratė“, – sakė D. Dargis.
Ikiteisminį tyrimą atliko Specialiųjų tyrimų tarnyba.
BNS skelbė, kad žurnalistas yra įtariamas korupciniais nusikaltimais dar viename Generalinės prokuratūros organizuojamame ikiteisminiame tyrime, kurį irgi atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba.
47 metų D. Dargis žiniasklaidoje dirba nuo 1995 metų. Jis yra sukūręs kriminalinės dokumentikos serialą „Remyga“, parašęs knygų apie Lietuvoje veikusias gaujas, kriminalinio pasaulio autoritetus.
