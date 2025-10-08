Teisme – Ragelskio šauksmai

Trečiadienio rytą teismas rengė posėdį baudžiamojoje byloje, joje L. Ragelskis kaltinamas kurstymu, tyčiojimusi iš baltarusių, žydų, taip pat – viešosios pagarbos vietos išniekinimu, kai į šiukšlių maišą sukrovė prie Baltarusijos ambasados Vilniuje, Mindaugo gatvėje, pastatytus nuo Minsko režimo žuvusių aktyvistų portretus, žvakes ir gėles.
Į ryte numatytą teismo posėdį vėlavęs L. Ragelskis vėl bandė praeiti pro patikros postą, neparodydamas savo asmeninių daiktų saugos darbuotojams ir net nesustodamas prie posto. Budėjęs vienas apsaugininkų iškart užvėrė už posto esančias įėjimo duris ir neleido L. Ragelskiui eiti toliau.
„Jūs nepraėjote patikros“, – pasakė jis ir liepė L. Ragelskiui laikytis nustatytos tvarkos.
L. Ragelskis filmavo apsaugininką ir skambino savo advokatei.
Vėliau jis pasirodė teismo salėje, vėluodamas daugiau nei 20 minučių į savo bylos posėdį.
Teismo salėje, jau vykstant posėdžiui, teisėjas Miroslavas Gvozdovičius du kartus kaltinamąjį įspėjo, kad jei kaltinamasis nesilaikys posėdyje tvarkos, bus pašalintas iš savo bylos nagrinėjimo.
Kai teisėjas kaltinamojo paklausė, ar jis duos parodymus pagal pakeistą prokuroro kaltinimą, L. Ragelskis pareiškė, kad norįs, jog teismas peržiūrėtų jam taikomas ribojamąsias priemones – L. Ragelskiui yra paskirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti, draudžiant arčiau nei per 300 metrų artintis prie Baltarusijos ambasados Vilniuje.
Teisėjas M. Gvozdovičius jam paaiškino, kad visi prašymai bus svarstomi po įrodymų ištyrimo.
„Kokias teises turi kaltinamasis?“ – šaukė L. Ragelskis.
Teisėjas jam patarė kreiptis į savo advokatę.
„Advokate, prašau klientui išaiškinti, kad posėdžiui pirmininkauja teismas“, – į advokatę Violetą Bazienę kreipėsi teisėjas.
ELTA primena, kad po rugsėjį įvykusio incidento su saugos tarnybos darbuotoja, Vilniaus miesto apylinkės teismas kreipėsi į policiją. Tąkart L. Ragelskis taip pat nevykdė apsaugos darbuotojų reikalavimų, prieš apsaugos darbuotoją panaudojo fizinius veiksmus, taip sutrikdydamas sklandžią asmenų ir daiktų patikrą, kitų asmenų patekimą į teismo patalpas.
Didžiausiame Lietuvos teisme kasdien vykdoma visų į teismą patenkančių asmenų patikra. Ji taip pat privaloma, ir advokatams, ir prokurorams.
