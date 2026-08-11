Teismui perdavus dviejų kunigų bylas, Grušas žada tolesnį bendradarbiavimą su teisėsauga

„Vilniaus arkivyskupija buvo informuota, kad teismui perduotos dvi baudžiamosios bylos, kuriose kunigams pareikšti kaltinimai dėl galimai padarytų nusikalstamų veikų. Nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios bendradarbiavome su teisėsaugos institucijomis ir šį bendradarbiavimą tęsime“, – pranešime cituojamas G. Grušas.
Komentuodamas susiklosčiusią situaciją, arkivyskupas pabrėžė, kad jokiam vaiko ar pažeidžiamo asmens išnaudojimui Bažnyčioje nėra ir negali būti vietos.
„Todėl kalbame ne tik apie baudžiamąsias bylas. Pirmiausia kalbame apie žmones – jų orumą, saugumą ir mūsų pareigą apsaugoti juos nuo nederamo elgesio. Tai įpareigoja mus dar kartą atsakingai įvertinti, ar padarėme viską, kad vaikai ir pažeidžiami asmenys mūsų bendruomenėse būtų saugūs“, – teigė arkivyskupas.
G. Grušas taip pat kreipėsi į asmenis, patyrusius nederamą elgesį bažnytinėje aplinkoje, ragindamas juos kreiptis į teisėsaugos institucijas ir dėkodamas už drąsą netylėti.
„Noriu padėkoti kiekvienam, kuris rado ar ras drąsos netylėti. Tokie liudijimai padeda ne tik siekti teisingumo – jie padeda apsaugoti kitus. Praeities pakeisti negalime. Tačiau galime ir privalome padaryti viską, kad mūsų sprendimai šiandien padėtų užkirsti kelią tokioms situacijoms ateityje“, – sakė jis.
Kaip skelbė ELTA, antradienį Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Justas Laucius paskelbė, kad dvasininkas kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų, nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografiniais dalykais ir vaikų įtraukimu į girtavimą.
Anot prokuroro, kunigas kaltinamas 2 epizoduose dėl disponavimo pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas, 13 epizodų dėl vaiko įtraukimo girtauti, 9 epizoduose dėl vaiko išnaudojimo pornografijai, 4 epizoduose dėl jaunesnio negu 16 metų asmens tvirkinimo, 3 epizoduose dėl lytinės aistros tenkinimo, pažeidžiant nepilnamečių seksualinio apsisprendimo laisvę ir neliečiamumą, už atlygį. Taip pat dvasininkas yra kaltinamas ir mažamečio asmens seksualiniu prievartavimu.
Pasak J. Lauciaus, už pastarąjį nusikaltimą gresia laisvės atėmimo bausmė iki 15 metų.
(be temos)
(be temos)