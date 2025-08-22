Teismui perduota 315 tūkst. eurų pasisavinusios tarptautinės telefoninių sukčių gaujos byla

Skaičiuojama, kad nuo tarptautinės organizuotos nusikalstamos telefoninių sukčių grupės pernai vos per savaitę Lietuvoje nukentėjo 42 asmenys bei kelios įmonės, o nusikaltėlių grobiu tapo beveik 315 tūkst. eurų.
Į teisiamųjų suolą sės 30-metis Baltarusijos pilietis V. G. bei 20-metis Ukrainos pilietis D. M.
Jie kaltinami, kad 2024 metų gegužę, veikdami organizuotoje grupėje su kitais asmenimis, įgijo svetimas elektroninės mokėjimo priemones ir jų naudotojų tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, neteisėtai prisijungė prie informacinių sistemų ir atliko finansines operacijas. Tokiu būdu apgaule kaltinamieji savo ir kitų asmenų naudai įgijo labai didelės vertės svetimą turtą – 314 tūkst. 471 eurą.
Nukentėjusiaisiais nuo minėtos organizuotos grupės šioje byloje pripažinti 42 asmenys iš įvairių Lietuvos regionų bei du juridiniai asmenys.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, paskambinę nukentėjusiesiems telefonu, organizuotos grupės nariai rusų kalba prisistatydavo bankų atstovais, policijos pareigūnais, „Google“ atstovybės darbuotojais ar kitais asmenimis, įtraukdavo juos į pokalbį. Dažniausiai nukentėjusiesiems būdavo pranešama kokia nors nemaloni žinia – apie neva įvykusį įsilaužimą į jų banko sąskaitą, jų vardu neteisėtai paimtą kreditą, įsilaužimą į socialinių tinklų paskyrą ir pažadama pagalba.
Įtariama, kad įgiję žmonių pasitikėjimą, nusikaltėliai iš jų išviliodavo elektroninės bankininkystės duomenis ir kitą svarbią informaciją, neretai – pačias banko mokėjimo korteles bei grynuosius pinigus.
Pasinaudodami iš nukentėjusiųjų išviliota informacija ar jų banko kortelėmis, kaltinamieji ištuštindavo bankų sąskaitas, imdavo jų vardu kreditus, atsidarydavo naujas sąskaitas ir panaudodavo jas pervesdami iš kitų asmenų išviliotus pinigus.
Teisėtvarkos pareigūnams teko tirti itin sudėtingą, didelės apimties, kruopščiai organizuotą, turinčią konspiracinių elementų sukčiavimo schemą, tyrimo metu surinkta ir išanalizuota daugybė gautų duomenų. Prokuroro surašytas kaltinamasis aktas taip pat itin didelės apimties – jį sudaro net 228 puslapiai.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.
Šį tyrimą atliko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos pareigūnai, tyrimui vadovavo Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras.
Šiam ikiteisminiam tyrimui vadovavęs prokuroras gegužę į teismą perdavė kitą baudžiamąją bylą, kurioje analogiškomis nusikalstamomis veikomis kaltinamas 20-metis Ukrainos pilietis Y. S.
Jis kaltinamas kartu su organizuota telefoninių sukčių grupe pernai pavasarį iš septynių nukentėjusiųjų apgaulės būdu išviliojęs 86 tūkst. eurų. Ši byla jau baigta nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teisme, rugsėjo mėnesį planuojama skelbti nuosprendį.
