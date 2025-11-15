„Tiktokerio“ nužudymas Vilniuje: vieno įtariamųjų biografija – daugiau nei iškalbinga

„Delfi“ skelbia, kad P. G. dar 2007-2008 metais į teisėsaugos akiratį pateko dėl skambučių skubios pagalbos centrui. Jis skambindavo iš įvairių telefono numerių, pranešdavo apie neva degantį butą kaimynystėje, chuliganus, automobilio vagystes, net grasindavo susprogdinimu.
Galiausiai pareigūnai P. G. susekė 2008-aisiais, vyras keliavo į teismą.
Anot „Delfi“, tai buvo ne vienintelė to laikotarpio P. G. veikla. Jam buvo inkriminuojama ir pinigų vagystė iš vyro, kurio korteles jis vėliau ištuštino.
Subendrinęs visas padarytas veikas, teismas tuomet P. G. skyrė pusantrų metų laisvės atėmimo ir baudą.
Vėliau, anot „Delfi“, prasidėjo gerokai pavojingesnis šio vyro nusikaltimų etapas. 2019-aisiais Vilniaus miesto apylinkės teimas jį pripažino kaltu dėl žmogaus sužalojimo. Incidentas įvyko Karoliniškių bare, kai P. G. stikliniu degtinės buteliu vyrui trenkė į veidą.
Kiti šio vyro teistumai siejosi su padegimais, kurių sukėlimu jis ne kartą buvo kaltintas. Vieni pavojingiausių – 2015-ųjų vasarį įvykdytas prie prekybos centro „Mandarinas“ ir netrukus po jo sekęs viešojo transporto autobuso padegimas Vilniuje. Po šių įvykių P. G. buvo nuteistas ketverių metų laisvės atėmimo bausme.
Galiausiai P. G. tapo, anot „Delfi“, vienu pagrindinių įtariamųjų žinomo „tiktokerio“ Niežo nužudymo byloje.
Kaip jau rašėme, 1993 metais gimęs vyras Švitrigailos gatvėje esančiame daugiabutyje apie 17 val. nužudytas peiliu.
Vilniaus apskrities policijos budėtojai BNS informavo, kad sulaikyti du įtariamieji, gimę 1987 ir 1981 metais.
Paaiškėjo, kad abu sulaikytieji buvo neblaivūs: 1987 m. gimusiam vyrui nustatytas vidutinis (2,31 prom.), o 1981 m. gimusiam – lengvas girtumas (1,31 prom.).
Prieš metus „tiktokerio“ apsilankymas Kaune taip pat patraukė dėmesį.
