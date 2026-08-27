Tragedija Vilniaus „Akropolyje“: staiga numirė į vaistinę atėjęs jaunuolis

Anot sostinės policijos, rugpjūčio 26 d. apie 19.40 val. konstatuota 2006 metais gimusio jaunuolio mirtis. Kūnas be smurto žymių.
Portalui kauno.diena.lt Vilniaus apskrities policijos atstovė Loreta Kairienė patvirtino, kad miręs jaunuolis buvo ne Lietuvos, o Uzbekistano pilietis. Į „Akropolį“ buvo atvykęs su draugais pavalgyti. Anot, L. Kairienės, jaunuolis turėjo rimtų sveikatos problemų. Neatmetama, kad po maisto galėjo kilti alerginė reakcija.
„Trečiadienio vakarą Vilniaus „Akropolyje“ įvyko skaudi nelaimė. Prastai pasijutęs žmogus kreipėsi pagalbos į prekybos centre įsikūrusią „Eurovaistinę“, kurios darbuotojai nedelsdami reagavo, suteikė būtinąją pirmąją pagalbą ir iškvietė greitosios medicinos pagalbos medikus. Atvykę medikai tęsė pastangas išgelbėti žmogaus gyvybę, deja, jos išsaugoti nepavyko“, – BNS perduotame komentare teigė „Akropolis Group“ rinkodaros ir komunikacijos vadovas Paulius Pocius.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
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