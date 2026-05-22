 Iš trijų gyventojų sukčiai išviliojo 52 tūkst. eurų

Iš trijų gyventojų sukčiai išviliojo 52 tūkst. eurų

2026-05-22 07:20
BNS inf.

Iš trijų šalies gyventojų sukčiai išviliojo 52 tūkst. eurų, penktadienį pranešė Policijos departamentas.

<span>Iš trijų gyventojų sukčiai išviliojo 52 tūkst. eurų</span>
Iš trijų gyventojų sukčiai išviliojo 52 tūkst. eurų / J. Kalinsko/ BNS nuotr.

Ketvirtadienį į Vilniaus policiją kreipėsi 1935 metais gimusi moteris, kad tą pačią dieną apie 10 val. 30 min. Vilniuje, būnant namuose, jai telefonu paskambino nepažįstami asmenys. Jie kalbėjo rusiškai, prisistatė poliklinikos darbuotojais bei policijos pareigūnais ir apgaulės būdu išviliojo 20 tūkst. eurų.

Kita 1940 metais gimusi vilnietė pareiškė, kad ketvirtadienį apie 9 val. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino policijos darbuotoju prisistatęs asmuo ir išviliojo 15 tūkst. eurų. Skambinusysis taip pat kalbėjo rusiškai.

Nuo sukčių nukentėjo ir Kauno rajono gyventoja. Į policiją kreipėsi 1957 metais gimusi moteris, kad gegužės 12 dieną jai paskambino nepažįstama rusakalbė moteris, ji prisistatė banko darbuotoja ir išviliojo 17 tūkst. eurų.

Visais atvejais pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.

Šiame straipsnyje:
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Komentarai

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Anna
𝗠𝗲𝗿𝗴𝗶𝗻𝗼𝘀 𝘃𝗶𝗲𝗻𝗮𝗶 𝗻𝗮𝗸č𝗶𝗮𝗶? 𝗨ž𝗲𝗶𝗸, č𝗶𝗮 𝘁𝗮𝘂 𝗽𝗮𝘁𝗶𝗸𝘀 - 𝘄𝘄𝘄.𝘅𝗳𝗹𝗶𝗿𝘁.𝘀𝗶𝘁𝗲
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Valdžios puolimas prieš žmones nesiliauja. Be asmens duomenų vagysčių jokių išviliojimų, o tikriau apiplėšimų nebūtų. Daiktus reikia vadinti tikraisiais vardais, dabar bandoma švelninti. Lietuvoje susidarė labai bloga padėtis - niekas negali būti garantuotas savo saugumu.
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Man tokių
visiškai negaila.
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