Iš trijų gyventojų sukčiai išviliojo 52 tūkst. eurų

Ketvirtadienį į Vilniaus policiją kreipėsi 1935 metais gimusi moteris, kad tą pačią dieną apie 10 val. 30 min. Vilniuje, būnant namuose, jai telefonu paskambino nepažįstami asmenys. Jie kalbėjo rusiškai, prisistatė poliklinikos darbuotojais bei policijos pareigūnais ir apgaulės būdu išviliojo 20 tūkst. eurų.
Kita 1940 metais gimusi vilnietė pareiškė, kad ketvirtadienį apie 9 val. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino policijos darbuotoju prisistatęs asmuo ir išviliojo 15 tūkst. eurų. Skambinusysis taip pat kalbėjo rusiškai.
Nuo sukčių nukentėjo ir Kauno rajono gyventoja. Į policiją kreipėsi 1957 metais gimusi moteris, kad gegužės 12 dieną jai paskambino nepažįstama rusakalbė moteris, ji prisistatė banko darbuotoja ir išviliojo 17 tūkst. eurų.
Visais atvejais pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
(be temos)
(be temos)
(be temos)