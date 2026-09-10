Ugniagesiai gelbėjo du statybiniame bokštelyje įstrigusius vyrus

Apie 20.30 val. buvo gautas pranešimas, kad bokštelis sugedo ir nebenusileidžia, jame yra du žmonės.
Pranešėjas papasakojo, kad išsinuomojo statybinį bokštelį stogo remontui, pakilo į viršų, o paskui bokštelis užstrigo ir nebenusileidžia. Pranešėjas skambino į įmonę, iš kurios išsinuomojo techniką, bet ten jam buvo atsakyta, kad bendrovės atstovai atvykti negali.
Atvykę ugniagesiai gelbėtojai nustatė, kad vyrai įstrigę maždaug vienuolikos metrų aukštyje. Toje vietoje pastatyti autokopėčių ugniagesiai negalėjo. Todėl vyrai buvo nukelti, ištiesus kablines kopėčias nuo namo stogo iki bokštelio.
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