Ugniagesiai užgesino Vilniuje degusią dujų talpyklą, bet lokalizacija dar nepaskelbta

„Prieš 16 val. numušėme liepsnas, aišku, ir besibaiginėjo degti rezervuare esančios dujos. Ir numušus liepsnas, darome suplanuotą operaciją, aušiname tą rezervuarą, stebime temperatūrą dronais, stebime aplinkinius rezervuarus“, – BNS penktadienį Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) direktoriaus patarėjas Donatas Gurevičius.
„Kai įsitikinsime, kad jie yra ataušinti, eisime ant sumaitotos dalies, kuri degė, nes ji yra mechaniškai pažeista po sprogimų, ir reikės užsandarinti tas vietas“, – pridūrė jis.
Visgi PAGD direktoriaus patarėjas pažymėjo, kad gaisro lokalizacija dar nepaskelbta.
