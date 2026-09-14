Ukrainos vėliavą nulaužę vyrai uždaryti į areštinę

Vėliava buvo nulaužta apie 3 valandą. 2000 ir 1995 metais gimę įtariamieji uždaryti į areštinę. Jiems nustatytas 1,49 ir 2,43 promilės girtumas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vilniuje, Gedimino prospekte, pirmadienio naktį du girti vyrai nuo pastato nulaužė Ukrainos valstybės vėliavos kotą ir pasišalino, bet buvo sulaikyti, pranešė Policijos departamentas.
Vėliava buvo nulaužta apie 3 valandą. 2000 ir 1995 metais gimę įtariamieji uždaryti į areštinę. Jiems nustatytas 1,49 ir 2,43 promilės girtumas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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