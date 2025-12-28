Už „Ikea“ padegimą nuteistas ukrainietis neketina skųsti nuosprendžio, pasiprašė atlikti bausmę

Lietuvos įkalinimo įstaigoje laikomas 18-metis jau pasiprašė atlikti bausmę, Eltą informavo nuosprendį paskelbusio Vilniaus apygardos teismo atstovė Lina Nemeikaitė.
Ukrainos piliečiui Daniilui Bardadimui lapkričio 24 dieną nuosprendį paskelbė Vilniaus apygardos teismas. Juo nuteistajam buvo skirta trejų metų ir keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
D. Bardadimas pripažintas kaltu dėl teroro akto įvykdymo, mokymosi teroristiniais tikslais, veikimo teroristiniais tikslais ir neteisėto disponavimo sprogmenimis.
Šalys per 20 dienų nuosprendį galėjo apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui. Generalinė prokuratūra nuosprendžio neskundė, nors prašė skirti griežtesnę – ketverių metų laisvės atėmimo bausmę.
Tuo metu D. Bardadimui apskundimo terminas skaičiuojamas nuo jam į rusų kalbą išversto nuosprendžio nuorašo įteikimo dienos.
Tačiau dar negavęs nuosprendžio vertimo, nuteistasis pasiprašė atlikti jam skirtą laisvės atėmimo bausmę, kad būtų skaičiuojama jos pradžia. Į nuosprendžiu paskirtos laisvės atėmimo bausmės terminą bus įskaičiuotas suėmime praleistas laikas – Ukrainos pilietis nelaisvėje laikomas nuo praėjusių metų gegužės. Šis terminas įskaitomas į bausmės laiką.
D. Bardadimo advokatė Renata Janušytė prašė teismo jos ginamąjį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, kadangi jaunuolis pripažįsta kaltę, gailisi dėl savo veiksmų, padėjo atskleisti organizuotos grupės narius ir kitas nusikaltimo aplinkybes.
Nors teismas advokatės prašymo netenkino, nuteistasis nuosprendžio nelinkęs ginčyti.
„Jis neišreiškė noro skųsti nuosprendį“, – Eltai sakė advokatė.
Ši byla buvo nagrinėjama už uždarų durų, nes nusikaltimų padarymo metu ukrainietis buvo nepilnametis, pagal Lietuvos įstatymus, bylos dėl nepilnamečių įvykdytų nusikaltimų nagrinėjamos neviešai. Teismas viešai skelbė tik dalį medžiagos.
Nuosprendyje rašoma, teismo vertinimu, jaunuolis veikė su Rusijos Federacijos žinia, tai yra veikdamas karinės žvalgybos tarnybų interesams.
Už išpuolius jaunuoliams siūlyti pinigai ir BMW
Kovą Generalinė prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje minėtam Ukrainos piliečiui, buvo pareikšti kaltinimai dėl pernai, gegužės 9 dieną, Vilniuje, prekybos centre „Ikea“, sukelto gaisro.
Bylos duomenimis, pernai gegužės 8 d. D. Bardadimas, įgyvendindamas keletą mėnesių kruopščiai planuotą teroro aktą, viename iš parduotuvės „Ikea“ skyrių paslėpė padegamąjį mechanizmą su laiko užtaisu, kuris buvo aktyvuotas gegužės 9 d. apie 4 val. ryto. Tiesa, į kilusį gaisrą laiku sureagavo prekybos centro darbuotojai, ugniagesiai, tad buvo išvengta visiško „Ikea“ sunaikinimo.
Anot prokuratūros, šią ir kitas nusikalstamas veikas vykdė teroristinė grupė, išpuolį galimai organizavo ir užsakė asmenys, susiję su Rusijos specialiosiomis tarnybomis.
Ukrainos pilietis anksčiau vyko į Lenkiją, kur slapto susitikimo metu įsipareigojo padegti bei susprogdinti prekybos centrus, esančius Lietuvoje bei Latvijoje.
Teisėsaugos duomenimis, D. Bardadimas, rengdamasis įgyvendinti teroristinius aktus, rinko bei perdavinėjo kitiems teroristinės grupės nariams informaciją, svarbią planuojant teroro aktus, analizavo ir tikrino teroristinio akto įgyvendinimo galimybes bei atsitraukimo kelius. Jaunuolis praėjusių metų gegužės 13 d. autobusu išvyko į Rygą, tačiau policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aro“ pareigūnų buvo sulaikytas prie Panevėžio. Sulaikymo metu buvo rastos ir Rygoje planuotam teroro aktui surengti skirtos priemonės.
Jaunuoliams už išpuolių vykdymą pažadėta apie 10 tūkst. eurų, o už „Ikea“ padegimą – ir BMW automobilis.
Manoma, kad „Ikea“, kaip taikinys, buvo pasirinkta neatsitiktinai – Rusijai užpuolus Ukrainą, Rusijoje buvo uždaryta 17 šio tinklo parduotuvių, 3-4 gamybos vietos, tai padarė neigiamą įtaką apie 15 tūkst. dirbančiųjų. Be to, „Ikea“ grupė ženkliai prisidėjo prie paramos Ukrainai.
