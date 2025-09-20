Už sugyventinės sumušimą ir apkandžiojimą skandalingajam tatuiruočių meistrui – 45 paros arešto

Šią savaitę priimtu teismo sprendimu, 40-metis D. Mohamadas Ali (buvęs Remeika) turės dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose. Jis įpareigotas visą bausmės vykdymo atidėjimo taip pat nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.
Bylos duomenimis, konfliktas su besilaukiančia 25 metų sugyventine įvykio šių metų vasario 17 dieną namuose Vilniuje. Moteris buvo jau penktą mėnesį nėščia.
D. Mohamadas Ali įkando sugyventinei į nosį, moteris išbėgo į laiptinę šauktis pagalbos. Kaltinamasis ją pasivijo, už plaukų partempė į butą, pakėlė ir metė į duris.
Teisme kaltinamasis teigė, kad su sugyventine nuolat konfliktuodavo, tąsyk esą ji pati jį puolė, o jis tik norėjo moterį nuraminti.
Nagrinėjant bylą teisme D. Mohamadas Ali vieno posėdžio metu taip susiginčijo su teisėju, kad buvo pašalintas iš salės.
Pernai jis irgi buvo teisiamas. Už šmeižtą teismas jam skyrė 3,5 tūkst. eurų baudą.
Dėl skandalingų poelgių D. Mohamadas Ali ne kartą pateko į žiniasklaidos akiratį.
Pavyzdžiui, užpernai visuomenės pasipiktinimą jis sukėlė internete išplatinęs vaizdo įrašus, kuriuose matyti, kaip uosto baltus miltelius, vilkėdamas vien trumpikes ir nešinas dideliu peiliu, užpuola savo šunį, muša jį, o gyvūną užstoti bandančiai merginai laiko peilį prispaudęs prie kaklo.
