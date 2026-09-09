Už terorizmo finansavimą teisiamam kirgizui pratęstas suėmimas

Turėjusio leidimą laikinai gyventi Lietuvoje M. A. Nurkulovo suėmimo terminas būtų pasibaigęs rugsėjo 21 dieną. Todėl praėjusią savaitę prokuroras Rimas Juodis kreipėsi į teismą prašydamas pratęsti suėmimą maksimaliam trijų mėnesių terminui.
„Kaltinamasis nebeturi leidimo gyventi Lietuvoje, todėl paleistas turėtų iškart išvykti iš šalies. Be to, už jam inkriminuojamą nusikaltimą numatyta tik laisvės atėmimo bausmė“, – sakė R. Juodis.
Kaltinamasis nebeturi leidimo gyventi Lietuvoje, todėl paleistas turėtų iškart išvykti iš šalies. Be to, už jam inkriminuojamą nusikaltimą numatyta tik laisvės atėmimo bausmė.
Prokuroras BNS sakė, kad M. A. Nurkulovas atskrido į Lietuvą baigiantis jo leidimo laikinai gyventi Lietuvoje galiojimui. Kovo mėnesį jis buvo sulaikytas oro uoste, todėl nespėjo prasitęsti leidimo ir jis buvo automatiškai panaikintas.
Praėjusią savaitę šioje byloje jau turėjo būti sakomos baigiamosios kalbos, tačiau jas teko atidėti paaiškėjus, kad kai kurie dokumentai iš rusų ir arabų kalbų išversti ne vertėjo, įspėto dėl atsakomybės už neteisingą vertimą, o vertimo programėlės. Todėl buvo nutarta minėtų dokumentų vertimus, kurie bus atlikti laikantis įstatymų, pateikti kitam posėdžiui.
Kaip rašė BNS, M. A. Nurkulovas teisiamas už tai, kad pervedė nedideles sumas palestiniečių teroristinei organizacijai. Kaltinamasis teisme teigė nežinojęs, kad „Al Qassem Brigades“ ES yra įvardijama kaip teroristinė organizacija.
M. A. Nurkulovas kaltinamas tuo, kad, turėdamas leidimą gyventi Lietuvoje, tiesiogiai teikė materialinę paramą palestiniečių islamistų organizacijos „Hamas“ kariniam sparnui „Al Qassem Brigades“, siekdamas, kad ši parama būtų panaudota teroristinės organizacijos veiklai remti.
Už tokį nusikaltimą Lietuvoje baudžiama laisvės atėmimu nuo trejų iki dešimties metų.
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