 Užsienio reikalų ministerijoje – gaisras

Užsienio reikalų ministerijoje – gaisras (Papildyta)

2026-08-27 10:11
Ainis Gurevičius (BNS)

Vilniuje, J. Tumo-Vaižganto gatvėje esančioje Užsienio reikalų ministerijoje (URM), ketvirtadienio rytą buvo kilęs gaisras.

<span>Užsienio reikalų ministerijoje – gaisras</span>
Užsienio reikalų ministerijoje – gaisras / D. Labučio/ELTOS, redakcijos archyvo nuotr./DI montažas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė BNS sakė, kad pranešimas apie dūmus, kilančius nuo ministerijos stogo, buvo gautas 7.25 valandą. Buvo išsiųstos nemažos ugniagesių pajėgos – keturios autocisternos, autokopečios ir štabo automobilis.

Atvykus ugniagesiams, ventiliacijos šachta degė atvira liepsna. Gaisras buvo greitai lokalizuotas, pastatui žalos nepadaryta.

Pirminiais duomenimis, dėl gedimo užsidegė ventiliacijos šachtoje esantis elektrinis variklis.

URM pranešė, kad gaisrą pastebėjo ir ugniagesius iškvietė ministerijos apsaugos darbuotojai. Pirminė versija, kad vėdinimo šachtos variklis užsidegė dėl savaiminio perkaitimo.

„Tyčinio padegimo versija atmetama. Bus atliekama išsami gaisro ekspertizė. Suveikus signalizacijai, darbuotojai išvesti iš pastato, nukentėjusių nėra. Ministerijos darbas atnaujintas, tik viename korpuse darbo vietas turintiems darbuotojams šiandien rekomenduojama dirbti nuotoliu. Gaisro padaryti nuostoliai minimalūs“, – BNS perduotame komentare teigia URM.

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Užsienio reikalų ministerija
gaisras

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Komentarai

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Komentarai

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GAISRAS
CŽV GAVO ŠPYGĄ...RUSIJA KARO UKRAINOJE NENUTRSUKS..JOKIŲ DRRYBŲ...VIENĄ KARTĄ APGAVO.....STIPRINS PUOLIMĄ...RUDENĮ UKROPAMS BUS PZZZXXDEC....
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Yra
Yra anekdotas ar brunetė sužinos kas yra elektros variklis, ar ne. URM vien blondinai. Kažkas gal iš Seimo atėjęs degino katės kraiką nuo Širinskienės Nuodegulio likusį. Kerštingi labai yra kačių draugai ir draugės.
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Taigi
BUDRIO KLOUNO TEATRAS DEGĖ....
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