Vaikų pornografijos laikymu kaltinamas kunigas Ryšardas Peciunas: tikiuosi, būsiu išteisintas

Kaltinamasis R. Peciunas prieš posėdį sakė, jog džiaugiasi, kad ši istorija artėja prie pabaigos, nes dveji metai tyrimo kainavo daug nervų.
„Tikiuosi, dabar būsiu išteisintas ir baigsis visas tas procesas“, – sakė kunigas.
Kaltinamasis žurnalistams sakė, kad nuotraukos ir vaizdo įrašai, dėl kurių jis teisiamas, yra pažįstamos šeimos.
„Jos yra nepornografinio turinio. Net nepasakyčiau, kad nuogi vaikai, bet be drabužių, sakykime taip“, – sakė kaltinamasis.
Kaltinimai R. Peciunui pareikšti ir dėl, pasak jo paties, laikinųjų interneto naršyklės „failų“. Bet jis neatskleidė, kas juose yra.
„Nekomentuosiu. Gal teisėja užpyks, jei viską išpasakosiu“, – paaiškino kunigas.
R. Peciunas nepripažįsta savo kaltės.
Nepripažinau ir nepripažinsiu, nes jaučiuosi nekaltas.
„Nepripažinau ir nepripažinsiu, nes jaučiuosi nekaltas“, – sakė kaltinamasis.
R. Peciunas sakė, kad nuo tyrimo pradžios yra nušalintas nuo pareigų, tačiau jis tebėra kunigas.
Bendradarbiauja su teisėsauga
Įtarimai jam buvo pareikšti ir dėl votų (tai asmeninės padėkos, įžado arba prašymo ženklas, aukojamas maldos vietoje), kurių nuotraukos buvo pas jį rastos. Bet kaltinimas dėl šios įtarimų dalies jam nebuvo pareikštas.
Kunigas paaiškino, kad buvo nufotografavęs vaškinę lėlę. Tokių lėlių palikimas šventovėje, pasak R. Peciuno, yra Kipro ortodoksų bažnyčios paprotys.
„Aš paprasčiausiai nufotkinau. Ten buvo kojos, rankos ir toks leliukas gulėjo. Man tikrai buvo įdomu, nes tai gan unikalus dalykas“, – sakė kunigas.
Pasak jo, nuogos vaškinės lėlės nuotrauka buvo tiriama dėl pornografijos. Paskui voto nuotrauka nebuvo įtraukta į kaltinimą.
„Iš kaltinimo daug kas dingo. Liko keli tie failai. Žmogus nė nepagalvos, kad kažkokia lėlė iš bažnyčios gali būti vertinama kaip pornografinis turinys“, – sakė kunigas.
Kaltinamasis pasakojo, kad su šeima, dėl kurios atsiųstų vaizdų yra teisiamas, nuolat bendrauja.
„Siunčiame vieni kitiems įvairiausio pobūdžio nuotraukas. Kartais pusryčiaujant kokią nors gražią kiaušinienę, kai iškepi, nusiunti ir panašiai. Tėvai kartais dalijasi ir įvairiomis vaikų nuotraukomis. (...) Jie palaiko mane nuo pat pradžios“, – sakė kunigas.
Kai kurios iš tų nuotraukų ir vaizdo įrašų, pasak R. Peciuno, užkliuvo tyrėjams ir prokurorams.
„Mergaitė bėga per fontaną sode pas močiutę. Iš tolo filmuota, net nepastebėjau, ar ta mergaitė su drabužiais, ar be drabužių. Toks neaiškus penkių ar šešių sekundžių filmukas“, – pasakojo kunigas.
R. Peciunas žada duoti parodymus kitame teismo posėdyje, kuris turėtų įvykti lapkričio 11 dieną.
Po posėdžio R. Peciunas sakė, kad nuo tyrimo pradžios bendradarbiavo su teisėsauga, nieko neslėpė.
Pasak jo, tyrimas ir teismas niekaip nepakeitė jo santykių su minėta šeima.
Teisiama ir kunigo pažįstama Barbara Leščevska. Jai pateikti tokie patys kaltinimai, kaip R. Peciunui. Ji taip pat nepripažįsta kaltės. Pasak jos, kaltinime minimos nuotraukos darytos prieš keliolika metų, jose užfiksuotos krikštynos, vystiklų keitimas ir panašiai.
Prokuroras nekalbus
Pirmojo posėdžio metu buvo pagarsintas kaltinamasis aktas.
Byla nagrinėjama uždaruose posėdžiuose. Nukentėjusiomis pripažinti trys asmenys.
Prieš posėdį prokuroras Šarūnas Šimonis BNS sakė, kad nieko negali komentuoti, nes turi būti labai atsargus.
„Gynyba išnaudotų bet kurią galimybę mane nušalinti“, – sakė prokuroras.
Paklaustas, kiek vaizdo įrašų minima kaltinime, Š. Šimonis atsakė, kad daugiau nei vienas.
Kunigui skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Anksčiau R. Peciunas žiniasklaidai teigė, kad teisėsaugos rasti vaizdo įrašai jam buvo atsiųsti nepilnamečių tėvų, su kuriais jis artimai bendrauja ne vieną dešimtmetį.
Už kunigui inkriminuojamą nusikaltimą baudžiama bauda, laisvės apribojimu, areštu arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
Rugsėjo 24 dieną Vilniaus apygardos teismas pradės nagrinėti kito kunigo Tado Švedavičiaus bylą. Jis kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus.
BNS rašė, kad po šiems kunigams pareikštų kaltinimų Lietuvoje vėl imta aktyviau diskutuoti apie viešo seksualinių nusikaltėlių registro steigimą, idėjai žalią šviesą dega ir Seimas.
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