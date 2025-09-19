 Vilniaus centre – automobilio ir troleibuso avarija: įsiplieskė vairuotojų ginčas

Penktadienio rytą Vilniaus centre susidūrė troleibusas ir automobilis.

Pasak Vilniaus apskrities policijos pareigūnų, rugsėjo 19 d. 9.32 val. buvo gautas pranešimas, kad Vilniuje, Gedimino prospekto ir Vilniaus gatvės sankryžoje, susidūrė „Toyota“ automobilis ir troleibusas.

Vairuotojai nesutarė dėl kaltės. Laukė atvykstant policijos ekipažo. Per avariją žmonės nenukentėjo. medikų pagalbos neprireikė.

Kol kelias bus atlaisvintas, vairuotojams patariama rinktis kitą maršrutą.

 

