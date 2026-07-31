 Vilniaus centre automobilis rėžėsi į viešojo transporto stotelę: sužalotos dvi moterys

Vilniaus centre automobilis rėžėsi į viešojo transporto stotelę: sužalotos dvi moterys

2026-07-31 14:38
Ainis Gurevičius (BNS)
„Kauno dienos“ inf.

Vilniaus centre, Jogailos gatvėje, penktadienio popietę automobilis „Toyota Prius“ rėžėsi į viešojo transporto stotelę, sužalotos dvi stotelėje buvusios moterys.

Vilniaus centre automobilis rėžėsi į viešojo transporto stotelę Vilniaus centre automobilis rėžėsi į viešojo transporto stotelę Vilniaus centre automobilis rėžėsi į viešojo transporto stotelę Vilniaus centre automobilis rėžėsi į viešojo transporto stotelę Vilniaus centre automobilis rėžėsi į viešojo transporto stotelę Vilniaus centre automobilis rėžėsi į viešojo transporto stotelę Vilniaus centre automobilis rėžėsi į viešojo transporto stotelę Vilniaus centre automobilis rėžėsi į viešojo transporto stotelę Vilniaus centre automobilis rėžėsi į viešojo transporto stotelę Vilniaus centre automobilis rėžėsi į viešojo transporto stotelę Vilniaus centre automobilis rėžėsi į viešojo transporto stotelę Vilniaus centre automobilis rėžėsi į viešojo transporto stotelę Vilniaus centre automobilis rėžėsi į viešojo transporto stotelę

Avarija įvyko apie 13.20 valandą. Avarijos priežastys kol kas neaiškios, nes vairuotojas ištiktas šoko, pareigūnams sunku su juo susikalbėti.

Kaip feisbuke skelbia „Floravitas“, liudininkų teigimu, taksi automobilio vairuotojas staiga nesuvaldė transporto priemonės ir išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą. Vairuotojui pavyko per stebuklą išvengti kaktomušos su priešais važiavusiu troleibusu, tačiau automobilis nuskriejo nuo kelio ir rėžėsi į parduotuvės „Iki“ sieną. Nuo smūgio taksi atšoko ir dideliu greičiu rėžėsi tiesiai į viešojo transporto stotelę, kurioje tuo metu buvo žmonių. 

Vilniaus apskrities policijos atstovas Tomas Bražėnas BNS sakė, kad sužalotąsias greitoji pagalba skubiai išvežė į ligoninę. Pareigūnai kol kas nežino jų amžiaus ir sužalojimų sunkumo.

Jogailos gatvėje sustabdytas eismas. Policija pataria vairuotojams rinktis kitus maršrutus, nes Jogailos gatvė nepravažiuojama.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
avarija LT
avarija Vilniuje
rėžėsi į stotelę
sužalotos moterys

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
O man
Nepatika pidariški vairiotojai kurie sustoja prie perėjos tik tam, kad kažką sustojus praleistį einantį per perėją. Kažkaip neaišku kai turi galimybę paspaustį gazą ir nukaltį...?
1
-1
senis
o tai kokiu greičiu skraidė pagal aprašymą tai kaip naikintuvas.
2
0
Dainius
Labai abejoju, ar čia taksi. Primusais dažniausiai ardosi dušmanai "pavežėjai"...
4
0
Visi komentarai (3)

Daugiau naujienų