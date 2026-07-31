Vilniaus centre automobilis rėžėsi į viešojo transporto stotelę: sužalotos dvi moterys

Avarija įvyko apie 13.20 valandą. Avarijos priežastys kol kas neaiškios, nes vairuotojas ištiktas šoko, pareigūnams sunku su juo susikalbėti.
Kaip feisbuke skelbia „Floravitas“, liudininkų teigimu, taksi automobilio vairuotojas staiga nesuvaldė transporto priemonės ir išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą. Vairuotojui pavyko per stebuklą išvengti kaktomušos su priešais važiavusiu troleibusu, tačiau automobilis nuskriejo nuo kelio ir rėžėsi į parduotuvės „Iki“ sieną. Nuo smūgio taksi atšoko ir dideliu greičiu rėžėsi tiesiai į viešojo transporto stotelę, kurioje tuo metu buvo žmonių.
Vilniaus apskrities policijos atstovas Tomas Bražėnas BNS sakė, kad sužalotąsias greitoji pagalba skubiai išvežė į ligoninę. Pareigūnai kol kas nežino jų amžiaus ir sužalojimų sunkumo.
Jogailos gatvėje sustabdytas eismas. Policija pataria vairuotojams rinktis kitus maršrutus, nes Jogailos gatvė nepravažiuojama.
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(be temos)
(be temos)
(be temos)