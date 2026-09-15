Vilniaus Choralinėje sinagogoje – konfliktas: užpulti trys žmonės

„Mūsų turimais duomenimis, rabinas Krinsky bandė į sinagogos teritoriją įsivesti lankytojų grupę, nepaisydamas aiškiai nurodytų saugumo apribojimų. (...) Kilo konfliktas, kuris peraugo į fizinį susidūrimą. Rabinas Krinsky, vienas iš lankytojų ir apsaugos darbuotojas teigė, kad buvo užpulti“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė LŽB.
Ji pareiškė apgailestaujanti dėl įvykusio incidento ir nurodė bendradarbiausianti su atsakingomis institucijomis aiškinantis jo aplinkybes.
„LŽB visapusiškai bendradarbiaus su atsakingomis institucijomis ir atliks savo pačios incidento peržiūrą, įskaitant išsamią visos vaizdo stebėjimo kamerų medžiagos, visų dalyvavusių asmenų parodymų ir kitų įrodymų analizę, siekdama suprasti, kas įvyko, ir užkirsti kelią panašiems atvejams ateityje“, – pabrėžė organizacija.
LŽB taip pat pažymėjo, kad patekimas į sinagogą žydų švenčių laikotarpiu ribojamas dėl sustiprintų saugumo priemonių ir gautų įspėjimų apie galimas grėsmes.
„Žydų didžiųjų švenčių laikotarpiu sinagoga yra atvira tik maldoms ir religinėms apeigoms, turistų nepriima. Atitinkamas pranešimas buvo iškabintas prie sinagogos įėjimo, o apsaugos personalui buvo duoti aiškūs nurodymai“, – nurodė bendruomenė.
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