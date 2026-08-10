 Vilniaus kalėjime – dar vienas incidentas: į darbą specialistė atėjo su kvapeliu

Vilniaus kalėjime – dar vienas incidentas: į darbą specialistė atėjo su kvapeliu

2026-08-10 09:58
BNS inf.

Vilniaus kalėjime pirmadienį patikrinus į tarnybą atvykusią Resocializacijos skyriaus specialistę, jai nustatytas 0,27 promilės neblaivumas, pranešė Lietuvos kalėjimų tarnyba.

<span>Vilniaus kalėjime – dar vienas incidentas: į darbą specialistė atėjo su kvapeliu</span>
Vilniaus kalėjime – dar vienas incidentas: į darbą specialistė atėjo su kvapeliu / P. Peleckio/BNS nuotr.

Atliekant pakartotinį blaivumo patikrinimą, alkoholio koncentracija sudarė 0,30 promilės. Įvertinus 0,05 promilės matavimo paklaidą, galutiniu matavimo rezultatu nustatyta 0,25 promilės alkoholio koncentracija.

Nustačius neblaivumą, darbuotoja nuo tarnybos nušalinta. Toliau bus vertinamos visos su įvykiu susijusios aplinkybės ir sprendžiama dėl tolesnių veiksmų.

Lietuvos kalėjimų tarnyba pabrėžia, kad darbuotojų pareiga į tarnybą atvykti blaiviems ir tinkamai pasirengusiems vykdyti savo funkcijas.

Vilniaus kalėjime pastaruoju metu kilo ne vienas skandalas dėl girtų pareigūnų, su kaliniais intymius santykius užmezgusių pareigūnių ir darbuotojų.

Šiame straipsnyje:
Vilniaus kalėjimas
neblaivi darbuotojas
neblaivumas darbe

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Rebus
Resocializavosi į kalinių bendruomenę...
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Ko gero
atrankų kriterijai greičiausiai skiriasi nuo darbuotojų pareigų, todėl darbo vietose vystosi kurvizmo ir alkoholizmo "kompetencijos", kai tuo tarpu normalūs su išsilavinimu darbo negauna, nes neatitinka "standartų" :-DDD
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