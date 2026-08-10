Vilniaus kalėjime – dar vienas incidentas: į darbą specialistė atėjo su kvapeliu

Atliekant pakartotinį blaivumo patikrinimą, alkoholio koncentracija sudarė 0,30 promilės. Įvertinus 0,05 promilės matavimo paklaidą, galutiniu matavimo rezultatu nustatyta 0,25 promilės alkoholio koncentracija.
Nustačius neblaivumą, darbuotoja nuo tarnybos nušalinta. Toliau bus vertinamos visos su įvykiu susijusios aplinkybės ir sprendžiama dėl tolesnių veiksmų.
Lietuvos kalėjimų tarnyba pabrėžia, kad darbuotojų pareiga į tarnybą atvykti blaiviems ir tinkamai pasirengusiems vykdyti savo funkcijas.
Vilniaus kalėjime pastaruoju metu kilo ne vienas skandalas dėl girtų pareigūnų, su kaliniais intymius santykius užmezgusių pareigūnių ir darbuotojų.
(be temos)
(be temos)