 Vilniaus kalėjime suimtasis užpuolė pareigūną

Vilniaus kalėjime suimtasis užpuolė pareigūną

2026-07-31 13:37
BNS inf.

Vilniaus kalėjime suimtasis panaudojo fizinį smurtą prieš pareigūną, penktadienį pranešė Lietuvos kalėjimų tarnyba.

<span>Vilniaus kalėjime suimtasis užpuolė pareigūną</span>
Vilniaus kalėjime suimtasis užpuolė pareigūną / Asociatyvi P. Peleckio / BNS nuotr.

Pirminiais duomenimis, iš gyvenamosios kameros išėjęs suimtasis R. Ž. ranka sudavė vyresniajam specialistui į veidą. Pareigūnas patyrė veido sužalojimą.

Siekiant užtikrinti pareigūnų ir kitų įstaigoje esančių asmenų saugumą bei nutraukti neteisėtus suimtojo veiksmus, jo atžvilgiu buvo panaudotos specialiosios priemonės – elektros impulsinis įtaisas, kovinių imtynių veiksmai ir antrankiai.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Taip pat bus įvertintos įvykio aplinkybės ir darbo organizavimas, siekiant užtikrinti darbuotojų saugumą.

Suimtasis bus įtrauktas į asmenų, linkusių užpulti, įskaitą.

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