Vilniaus kalėjime suimtasis užpuolė pareigūną

Pirminiais duomenimis, iš gyvenamosios kameros išėjęs suimtasis R. Ž. ranka sudavė vyresniajam specialistui į veidą. Pareigūnas patyrė veido sužalojimą.
Siekiant užtikrinti pareigūnų ir kitų įstaigoje esančių asmenų saugumą bei nutraukti neteisėtus suimtojo veiksmus, jo atžvilgiu buvo panaudotos specialiosios priemonės – elektros impulsinis įtaisas, kovinių imtynių veiksmai ir antrankiai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Taip pat bus įvertintos įvykio aplinkybės ir darbo organizavimas, siekiant užtikrinti darbuotojų saugumą.
Suimtasis bus įtrauktas į asmenų, linkusių užpulti, įskaitą.
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