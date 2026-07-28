Vilniaus kalėjime – vėl sujudimas: du pareigūnai į darbą atvyko su kvapeliu

Kaip teigiama, liepos 28 d. Vilniaus kalėjime atliekant atvykstančių asmenų planinį blaivumo patikrinimą, Saugumo valdymo skyriaus specialistei nustatytas 0,11 prom. neblaivumas, o Resocializacijos specialistui – 0,30 prom. neblaivumas.
Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, pareigūnai buvo nušalinti nuo tarnybos.
LKT pridūrė, kad tiek planiniai, tiek neplaniniai pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, blaivumo patikrinimai yra vykdomi nuosekliai. Tokios prevencinės priemonės yra neatsiejama vidaus kontrolės sistemos dalis, padedanti užtikrinti saugią, patikimą ir atsakingą veiklą.
(be temos)
(be temos)