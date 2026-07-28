 Vilniaus kalėjime – vėl sujudimas: du pareigūnai į darbą atvyko su kvapeliu

Vilniaus kalėjime – vėl sujudimas: du pareigūnai į darbą atvyko su kvapeliu

2026-07-28 12:00 diena.lt inf.

Į darbą Vilniaus kalėjime antradienį atvyko du neblaivūs pareigūnai, pranešė Lietuvos kalėjimų tarnyba (LKT).

<span>Vilniaus kalėjime – vėl sujudimas: du pareigūnai į darbą atvyko su kvapeliu</span>
Vilniaus kalėjime – vėl sujudimas: du pareigūnai į darbą atvyko su kvapeliu / Asociatyvi P. Peleckio/BNS nuotr.

Kaip teigiama, liepos 28 d. Vilniaus kalėjime atliekant atvykstančių asmenų planinį blaivumo patikrinimą, Saugumo valdymo skyriaus specialistei nustatytas 0,11 prom. neblaivumas, o Resocializacijos specialistui – 0,30 prom. neblaivumas. 

Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, pareigūnai buvo nušalinti nuo tarnybos.

LKT pridūrė, kad  tiek planiniai, tiek neplaniniai pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, blaivumo patikrinimai yra vykdomi nuosekliai. Tokios prevencinės priemonės yra neatsiejama vidaus kontrolės sistemos dalis, padedanti užtikrinti saugią, patikimą ir atsakingą veiklą.

Šiame straipsnyje:
Vilniaus kalėjimas
neblaivūs kalėjimo pareigūnai
nušalinimas nuo darbo

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Komentarai

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???
Kas juos į darbą priiminėjo ir pagal kokius kriterijus?
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P. S.
Normaliems įsidarbinti neįmanoma, nes į darbus alkoholikai priiminėjami.
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