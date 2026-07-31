Vilniaus miesto tarybos opozicija dėl atliekų tvarkymo sprendimų kreipėsi į prokuratūrą

Kaip teigiama opozicijos narių pranešime spaudai, politikai kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą, prašydami pradėti ikiteisminį tyrimą dėl sprendimų, kuriais buvo pertvarkyta Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistema. Opozicija prašo įvertinti, ar priimant šiuos sprendimus nebuvo viršyti įgaliojimai, piktnaudžiauta tarnyba ir padaryta žala viešajam interesui.
Pareiškime atkreipiamas dėmesys, kad po ilgalaikės sutarties su atliekų tvarkymo operatoriumi nutraukimo naujos paslaugų sutartys buvo sudarytos gerokai didesnėmis kainomis.
Nurodoma, kad viešai skelbiamais duomenimis, atliekų tvarkymo kaina galėjo padidėti nuo 53,81 iki maždaug 130 eurų už toną. Opozicijos teigimu, tokios išlaidos anksčiau ar vėliau atsispindės vilniečių mokamose sąskaitose už atliekų tvarkymą.
Taip pat pabrėžiama, kad sprendimai, galintys turėti milijoninį finansinį poveikį ir lemti rinkliavos didėjimą, nebuvo svarstyti Vilniaus miesto taryboje. Opozicija prašo teisėsaugos įvertinti, ar nebuvo apeita įstatymuose nustatyta savivaldybės tarybos kompetencija.
„Vilniečiams buvo kartojama, kad situacija stabili. Tačiau šiandien matome visai kitą vaizdą – atliekų krizę, chaotiškus sprendimus ir riziką, kad už visa tai sumokės miestiečiai. Jei atliekų tvarkymo kaštai išaugo daugiau negi dvigubai, kyla natūralus klausimas – kas už tai atsakys?“ – svarsto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos opozicijos atstovas Vydūnas Sadauskas.
ELTA primena, kad Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro (VAATC) prieš porą savaičių nutraukė su „Energesman“ sudarytą mechaninio-biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių eksploatavimo sutartį, argumentuojant, jog bendrovė susiduria su sunkumais vykdant įsipareigojimus.
Vėliau – praėjusį penktadienį – Vilniaus apylinkės teismui nusprendus tenkinti VAATC prašymą ir iki galutinio teismo sprendimo priėmimo uždrausti atsakovei byloje „Energesman“ trukdyti centro atstovams patekti į Vilniaus MBA gamyklos teritoriją, VAATC perėmė jos operavimą.
Iki tol ją operavusi privati įmonė „Energesman“ planuoja teismo sprendimą skųsti. Pats VAATC tvirtina, kad jis ne perėmė objektą, o susigrąžino savo teritorijos ir įrenginių valdymą.
VAATC vadovas Marius Švaikauskas šią savaitę teigė, kad atliekų priėmimas, rūšiavimas ir biologiškai skaidžios jų dalies tvarkymas MBA gamykloje yra stabilizuotas, tačiau situacija išlieka sudėtinga. Anot jo, dėl atliekų rūšiavimo sutarta su partneriais „Ecoservice“, „Ekonovus“ ir „Ekobazė“, o vėliau centras ketina MBA gamyklos veiklą tęsti savarankiškai.
Pasak M. Švaikausko, šiuo metu gamyklos teritorijoje gali būti sukaupta iki 40 tūkst. tonų atliekų, tačiau jis pridūrė, kad tikslus jų kiekis paaiškės tik sutvarkius teritoriją ir visas atliekas pasvėrus.
VAATC vadovas taip pat tikino, kad dėl susidariusios krizės Vilniaus regiono gyventojams atliekų tvarkymo kainos nekils – centro teigimu, apie 18 mln. eurų siekiančią žalą bus siekiama išieškoti iš „Energesman“, o prireikus nuostoliams padengti būtų naudojami ir VAATC sukaupti rezervai, kurie, anot M. Švaikausko, siekia 20 mln. eurų.
Be to, jo teigimu, kainos negalėtų kilti dėl patvirtintos tvarkos, numatančios, kad patirtos sąnaudos praeityje negali įeiti į regioninę kainą ateityje.
Savo ruožtu „Energesman“ vadovas Algirdas Blazgys teigė, kad atliekų kiekis MBA gamyklos teritorijoje nuo praėjusio penktadienio, kai jos valdymą perėmė VAATC, išaugo.
(be temos)
(be temos)