 Vilniaus policija ieško dingusio senjoro: nuo praėjusių metų – jokių žinių

Vilniaus policija ieško dingusio senjoro: nuo praėjusių metų – jokių žinių

2026-07-27 16:59 diena.lt inf.

Vilniaus apskrities policija atlieka ikiteisminį tyrimą dingusio Zigmunt Adamovič, gimusio 1960 metais, buvimo vietai nustatyti.

Zigmunt Adamovič
Zigmunt Adamovič / P. Peleckio/BNS, policijos nuotr.

Kaip teigiama, 2025 metų rugsėjo 1 dieną vyras išėjo ir iš Juodšilių seniūnijos teritorijoje, Valčiūnų kaime, Draugystės gatvėje esančio Vilniaus rajono Socialinių paslaugų centro.

Dingusiojo požymiai: ūgis 170 cm, liekno kūno sudėjimo, žilų trumpų plaukų.

Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, mačiusius šį vyrą ar žinančius jo buvimo vietą, ar galinčius suteikti tyrimui vertingos informacijos, nedelsiant informuoti Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Romuald Moroz telefonu +370 603 62 888, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel.112.

Šiame straipsnyje:
Zigmunt Adamovič
ieško policija
dingo be žinios

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jo
Kaip greitai pradėjo ieškoti...nei metai nepraėjo...
1
0
Dainius
Senjoras. Ispanas? Ir iš kur jų tiek pas mus priviso?
1
-1
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