Vilniaus policija ieško dingusio senjoro: nuo praėjusių metų – jokių žinių

Kaip teigiama, 2025 metų rugsėjo 1 dieną vyras išėjo ir iš Juodšilių seniūnijos teritorijoje, Valčiūnų kaime, Draugystės gatvėje esančio Vilniaus rajono Socialinių paslaugų centro.
Dingusiojo požymiai: ūgis 170 cm, liekno kūno sudėjimo, žilų trumpų plaukų.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, mačiusius šį vyrą ar žinančius jo buvimo vietą, ar galinčius suteikti tyrimui vertingos informacijos, nedelsiant informuoti Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Romuald Moroz telefonu +370 603 62 888, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel.112.
(be temos)
(be temos)