Vilniaus policija prašo visuomenės pagalbos: gal žinote šį vyrą?

Laikotarpiu nuo liepos 23 d. 23 val. 50 min. iki liepos 24 d. 12 val. Vilniuje, Dominikonų g., iš baro kasos aparato stalčiaus buvo pavogta 100 eurų.
Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius vaizdo kameros užfiksuotą vyrą, prašoma susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus tyrėja Daiva Žilinskyte, tel. +370 646 32147, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
