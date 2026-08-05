Vilniaus rajoną nusiaubė stichija: per plauką išvengta mirties

Į Vilniaus rajono Bukiškio mokyklą šeštadienį subėgo visą gyvenvietę užtvindęs lietaus vanduo, tad mokyklos bendruomenė darbavosi visą naktį.
„Tikrai buvo sunku. Atvažiavo tėvai, tiksliau – atbėgo ir naktį tvarkė, bandė išsemti“, – pasakojo Bukiškio pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja Jūratė Meškauskienė.
Per audrą mokykloje buvo tik budėtojas. Direktorės pavaduotojos teigimu, nelaimės išvengta per plauką. Vyrui lipant žemyn ir atidarius duris, jį užpylė vanduo.
„Ačiū kažkam, kas išsaugojo tą žmogų, nes elektra buvo neišjungta ir galėjo atsitikti didžiulė nelaimė. Dabar turime didžiulių finansinių nuostolių“, – kalbėjo ji.
Audra mokyklai kainuos mažiausiai 300 tūkst. eurų, nes sugadinta ne viena auditorija ir dalis brangios įrangos.
„Ieškosime alternatyvų, taikysime kitas patalpas pamokoms bei ugdymui. Ieškosime sprendimų“, – tikino J. Meškauskienė.
Vėlų šeštadienio vakarą Vilniaus rajonui audra kirto itin skaudžiai. Skendo ne tik gatvės, bet ir automobiliai, namų rūsiai, o vienas po kito virto medžiai.
„Priėmėme sprendimą paskelbti ekstremaliąją situaciją trijose seniūnijose – Avižienių, Riešės ir Zujūnų“, – sakė Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Vansavičius.
Būtent šiose gyvenvietėse žala didžiausia. Vietiniai praneša apie vėtros nuplėštus stogus ir kitas pasekmes jų namams.
„Tikrai suma jau yra viršijusi 10 tūkst. eurų vien dėl nukentėjusių namų, namų stogų. Gavę gyventojų prašymus, matysime, kokios bus sumos. Tikrai ne šimtatūkstantinės, bet kalbame apie keliasdešimt tūkstančių eurų“, – aiškino V. Vansavičius.
Audros padarinius fiksuoja ir draudimo bendrovės. Pastarosiomis dienomis kreipimųsi sulaukta dvigubai daugiau, o bendra rezervuota žalos suma jau viršijo milijoną eurų.
„Jau užregistruota daugiau nei 120 pranešimų, o preliminari nuostolių suma siekia beveik 200 tūkst. eurų“, – nurodė „BTA“ draudimo žalų departamento direktorė Karolina Emanuelė Karpova.
„Šią akimirką jau esame rezervavę 900 tūkst. eurų siekiančią sumą žaloms atlyginti“, – sakė „Lietuvos draudimo“ atstovė Vaiva Mickevičė.
Anot ekspertų, dalis žmonių atostogauja, tad kiti dėl žalos kreipiasi vėliau.
„Komercinio turto savininkai dažniausiai kreipiasi vėliau, maždaug per savaitę, tad šios žalos tikrai dar augs“, – prognozavo V. Mickevičė.
Vilniaus rajone prasiautusi stichija gyvenvietes nusiaubė vos per kelias valandas. Tikėtina, kad vien Avižienių apylinkėse vėjo greitis siekė beveik 30 metrų per sekundę.
Tiesa, savivaldybė žada pagalbą. Pirmiausia bus padedama pašalinti nuvirtusius medžius.
„Įsivaizduokime, kad gyvena senyvo amžiaus žmogus ir pas jį kieme nuvirto didžiulis ąžuolas. Kaip jam tą ąžuolą sutvarkyti?“ – kalbėjo V. Vansavičius.
Teigiama, jog nemažai žmonių susidūrė su nuplėštais namų stogais. Be to, vanduo plūdo į kambarius, sugadino sienas ir baldus, tad nukentėjusiesiems numatyta finansinė parama.
„Rezervo fondą galima naudoti, jei tau stogą nuplėšė ir panašiai. Jau yra nustatyta labai aiški suma – 3,5 tūkst. eurų“, – teigė V. Vansavičius.
Anot draudikų, daugiausia nuostolių padarė didžiulis vandens kiekis. Esą vos per kelias valandas iškrito daugiau nei pusė mėnesio kritulių normos.
„Nuneštas stogas, o į vidų prilyta, taip pat nutraukti elektros laidai, pažeistos tvoros. Dar prie didesnių šios audros žalų priskirtini užlieti automobiliai, o tai gali būti net ir nepataisoma žala“, – vardijo V. Mickevičė.
Audra išvartė kiemo baldus, sulaužė kepsnines ir batutus – tokių nuostolių užregistruota itin daug.
„Vidutinė išmoka už paprastesnes žalas siekia apie 900 eurų“, – sakė K. E. Karpova.
Draudikai konstatavo, kad ši audra buvo viena didžiausių per pastaruosius kelerius metus.
„Jei praėjusiais metais maksimali gamtos stichijų padaryta žala siekė 25 tūkst. eurų, tai po šios audros, panašu, kad maksimalios žalos bus didesnės“, – teigė V. Mickevičė.
Sinoptikai skelbia, kad nors savaitės vidurys numatomas itin karštas, tačiau vėliau šalį ir vėl pasieks liūtys bei perkūnija.
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