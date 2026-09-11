Vilniaus rajone į avariją pateko kario vairuojamas automobilis, nukentėjo du žmonės

Policijos departamento duomenimis, rugsėjo 10 d. apie 10 val. Juodosios Vokės gatvėje Lietuvos kariuomenės tarnybinis automobilis „Mercedes-Benz“, vairuojamas tarnybos metu uniformuoto kario, gimusio 1962 metais, atsitrenkė į priekyje važiavusį automobilį „Skoda“. Jį vairavo 2004 metais gimęs vyras.
Per eismo įvykį nukentėjo „Skoda“ automobilio vairuotojas ir kartu važiavęs keleivis, gimęs 1962 metais, jie pristatyti į ligoninę.
Eismo įvykį tiria Karo policija.
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