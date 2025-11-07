Vilniaus rajone išrankiojo BMW: nuostolis – dešimtys tūkstančių eurų

Taip pat pavogtos automobilio „Mercedes-Benz“ kėbulo dalys.
Vilniaus rajone, Nemėžio seniūnijoje, Daržininkų kaime, ketvirtadienį nuimta ir pavogta automobilio BMW durelės, priekinis bamperis, priekiniai žibintai, ratai, sėdynės, stabdžių sistema su suportais, vairas ir kitos dalys, penktadienį pranešė Vilniaus apskrities policija.
Taip pat pavogtos automobilio „Mercedes-Benz“ kėbulo dalys.
Vagystės įvykdytos tarp 1 val. ir 11 val.
Nuostolis – apie 30 tūkst. eurų.
