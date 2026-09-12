 Vilniaus rajone nepilnametė apsinuodijo medikamentais

Vilniaus rajone nepilnametė apsinuodijo medikamentais

2026-09-12 09:43
BNS inf.

Vilniaus rajone medikamentais apsinuodijo nepilnametė, pranešė Policijos departamentas.

<span>Vilniaus rajone nepilnametė apsinuodijo medikamentais</span>
Vilniaus rajone nepilnametė apsinuodijo medikamentais / Asociatyvi I. Gelūno / BNS nuotr.

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