Vilniaus rajone – trijų automobilių avarija: vienas apvirto ant stogo, žuvo du žmonės

Kaip Eltai teigė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Julija Samorokovskaja, 13.59 val. buvo gautas pranešimas, kad Vilniaus rajone, kelyje Vilnius–Utena, važiuojant link Utenos, susidūrė trys lengvieji automobiliai.
Pasak policijos, pranešta, jog vienas iš automobilių yra apvirtęs, yra prispaustų žmonių. Paaiškėjo, kad į avariją pateko BMW ir „Fiat“ markių transporto priemonės, vienas automobilis dar nėra žinomas.
Anot policijos atstovės, vėliau buvo papildomai pranešta, jog į įvykio vietą atvykę medikai konstatavo dviejų žmonių mirtis.
Pasak J. Samorokovskajos, per eismo įvykį žuvo du vyrai – gimęs 1932 metais, ir gimęs 1991 metais.
Taip pat paaiškėjo, kad avarijos metu nukentėjo viena moteris, kuri iš įvykio vietos išvežta medikų.
„Gavome informaciją, kad dėl įvykusios avarijos eismas yra uždaromas toje vietoje ir automobiliai yra nukreipiami senuoju Molėtų plentu“, – sakė J. Samorokovskaja.
Įvykio vietoje be medikų dirba policijos pareigūnai, ugniagesiai.
