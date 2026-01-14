Vilniaus rajono gyventojai kaltinami po skalda traukinyje slėpę kontrabandines cigaretes

Baudžiamosios bylos duomenimis, du kaltinamieji, veikdami bendrininkų grupe, neteisėtai disponavo akcizais apmokestinamomis prekėmis. Nustatyta, kad vyrai 2025 metų birželį krovininiame traukinyje, tranzitu vykusiame iš Baltarusijos į Rusiją, po skalda slėpė 22,4 tūkst. pakelių cigarečių „Keno Apple Mint“. Banderolėmis nepažymėtų cigarečių vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršijo 107 tūkst. eurų.
Cigarečių dėžės buvo užpiltos skalda. Įtariama, kad bendrininkai, veikdami su nenustatytu asmeniu, Vilkaviškio rajone, prie geležinkelio bėgių, iš skaldos iškasę, iš traukinio išmetė 5,5 tūkst. pakelių cigarečių, kurias turėjo perimti kiti asmenys, tačiau rūkalai buvo rasti ir paimti policijos pareigūnų. Likusias cigaretes, kurių nespėta iš traukinio išmesti, pareigūnai surado Kybartų geležinkelio poste.
Manoma, kad vienas iš kaltinamųjų įgijo ir laikė kitokias akcizais apmokestinamas prekes – elektronines cigaretes, neturėdamas teisėtą šių prekių laikymą patvirtinančių dokumentų. Nustatyta, kad vyras iki 2025 metų liepos savo gyvenamojoje vietoje laikė 687 vienetus įvairių skonių elektroninių cigarečių.
Baudžiamasis kodeksas už neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis numato baudą arba laisvės atėmimo bausmę iki aštuonerių metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.
